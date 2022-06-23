"Я ухожу". Арестович показал, что "его доломало". Видео

"Вы знаете, мне тоже бывает нелегко. И хотя я профессионально выучен работать под давлением, я иногда плачу по ночам, кусая подушку, размазывая слезы от того, что меня никто не понимает, а мир так несправедлив и люди, которым я желаю только добра, так меня ненавидят. Но утром я каждый раз поднимаюсь и иду снова – сквозь препятствия и удары, потому что меня ведет долг", – заявил он.
Арестович отметил, что так было до сих пор.
"Чего я только не выдержал – совместные атаки кремлевских и отечественных, подсиживания, угрозы семье, заказные материалы, фейки, дипфейки, волны насмешек и тысячи оскорбительных мемов. Все было мимо. Но вот это видео меня доломало. Я ухожу", – написал он.
Арестович добавил "для тех, кто не из Украины", что в ролике мальчик говорит, будто он (Арестович) невкусный.
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"Мені смачно, він смачний", – повторила слова мальчика из ролика подписчица dyvo_pinata.
"Арестович не разобрал", – отметила ustifrysti.
"Арестович прикалывается, он же написал, что перевод для тех, кто не из Украины", – объяснила tominadze.
Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.
С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.
28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.
Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.
После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте.