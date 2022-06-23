"Я ухожу". Арестович показал, что "его доломало". Видео

Арестович: Я иногда плачу по ночам, кусая подушку, размазывая слезы от того, что меня никто не понимает Фото: Алексей Арестович / Facebook

"Вы знаете, мне тоже бывает нелегко. И хотя я профессионально выучен работать под давлением, я иногда плачу по ночам, кусая подушку, размазывая слезы от того, что меня никто не понимает, а мир так несправедлив и люди, которым я желаю только добра, так меня ненавидят. Но утром я каждый раз поднимаюсь и иду снова – сквозь препятствия и удары, потому что меня ведет долг", – заявил он.

Арестович отметил, что так было до сих пор.

"Чего я только не выдержал – совместные атаки кремлевских и отечественных, подсиживания, угрозы семье, заказные материалы, фейки, дипфейки, волны насмешек и тысячи оскорбительных мемов. Все было мимо. Но вот это видео меня доломало. Я ухожу", – написал он.

Арестович добавил "для тех, кто не из Украины", что в ролике мальчик говорит, будто он (Арестович) невкусный.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Арестович (@alexey.arestovich)

"Мені смачно, він смачний", – повторила слова мальчика из ролика подписчица dyvo_pinata.

"Арестович не разобрал", – отметила ustifrysti.

"Арестович прикалывается, он же написал, что перевод для тех, кто не из Украины", – объяснила tominadze.