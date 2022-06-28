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28 июня, 2022
 
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Кинг назвал удары РФ по гражданским объектам терактами. Минобороны Украины ответило ему

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Кинг: Слава Украине!
Кинг: Слава Украине!
Фото: Stephen King / Twitter

Американский писатель Стивен Кинг на своей странице в Twitter высказался о действиях российской армии против Украины.

"Российские удары по украинским гражданским объектам в основном являются терактами. Слава Украине!" – написал он.

"Стивен, россияне ужаснее любого монстра из ваших романов", – ответило ему в Twitter Министерство обороны Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 февраля Стивен Кинг заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью "Я вместе c Украиной".

5 марта он сообщил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами в знак протеста против нападения РФ на Украину.

Днем 27 июня оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ТЦ было более 1 тыс. человек. Вследствие удара начался пожар.

Роман Емец, директор компании Smart Urban Solutions, которой принадлежит центр, сказал "Интерфакс-Украина", что удар пришелся на "самое людное время дня по посетителям". Здание полностью сгорело. 

По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. Одна ракета попала в торговый центр, вторая – в стадион. По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пуски осуществлялись из Курской области России.

Крыша супермаркета обрушилась, под завалами могли остаться люди, сообщали в МВД, спасательная операция продолжается.

На утро 28 июня известно о 18 жертвах ракетного удара.

Теги: Россия, Украина, пожар, война, Стивен Кинг, Министерство обороны Украины, нападение, война России против Украины, ракеты, украинец, удары, писатель
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