Кинг назвал удары РФ по гражданским объектам терактами. Минобороны Украины ответило ему

"Российские удары по украинским гражданским объектам в основном являются терактами. Слава Украине!" – написал он.

"Стивен, россияне ужаснее любого монстра из ваших романов", – ответило ему в Twitter Министерство обороны Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 февраля Стивен Кинг заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью "Я вместе c Украиной".

5 марта он сообщил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами в знак протеста против нападения РФ на Украину.

Днем 27 июня оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ТЦ было более 1 тыс. человек. Вследствие удара начался пожар.

Роман Емец, директор компании Smart Urban Solutions, которой принадлежит центр, сказал "Интерфакс-Украина", что удар пришелся на "самое людное время дня по посетителям". Здание полностью сгорело.

По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. Одна ракета попала в торговый центр, вторая – в стадион. По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пуски осуществлялись из Курской области России.

Крыша супермаркета обрушилась, под завалами могли остаться люди, сообщали в МВД, спасательная операция продолжается.

На утро 28 июня известно о 18 жертвах ракетного удара.