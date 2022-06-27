"Даже мне становится сложнее сдерживаться". Роднянский показал, как в РФ манипулируют информацией о войне против Украины

"Даже мне, старающемуся всегда писать спокойно, становится все сложнее сдерживаться. По двум причинам. Первая – кровь невинных. Вторая – ложь виновных", – отметил он.

Роднянский показал на конкретном примере, как манипулируют информацией российские СМИ.

"Если вы живете в России и читаете "новости" в российских изданиях, то, открыв, например, новостную ленту РБК, вы сейчас можете прочитать там следующий заголовок: "Взрывы прогремели в одном из центральных районов Киева. По словам Виталия Кличко, из двух домов эвакуируют жителей. Причину взрывов мэр не назвал". Это, как водится, ложь. Общеизвестной причиной взрывов, о которой мэр Киева, конечно, сказал, стали ракеты, выпущенные по городу российскими военными. Путинские военные или пропагандисты всегда подчеркивают, что удары наносятся "высокоточными ракетами" по "военным объектам". И всегда (!!!) врут", – написал он.

Роднянский опубликовал фото жилого дома, разрушенного ракетой.

"Российская ракета "высокоточно" попала в жилой дом. В обычный дом, в котором живут мирные украинцы. Среди них обычная семья. Семилетнюю девочку и ее маму из-под завалов сумели вытащить и спасти, а папу девочки ракета убила… В собственном доме. Во сне", – рассказал Роднянский.

Он добавил, что в городе Сарны Ровенской области, расположенном в 300 км на запад от Киева, погибло четыре человека на станции техобслуживания "высокоточно" разрушенной ракетой", а всего за сутки по мирным городам было выпущено 45 ракет.

Он призвал россиян, которые читают этот пост, показать снимки своим друзьям, коллегам или родственникам, для которых "не все так однозначно".

"Я понимаю, что документальные фотосвидетельства ежедневных военных преступлений, совершаемых российской армией в Украине, не переубедят их. Но они не смогут потом сказать: "Мы не знали". Не смогут убедить никого, что не имеют к войне отношения. Что жертвы не на их совести. Что, сидя в переполненных ресторанах на летних улицах, они не отдавали себе отчет в том, что это солдаты их страны воюют сейчас в Украине. Что всего в нескольких сотнях километрах от них гибнут люди и горят города", – отметил продюсер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Роднянскии * (@alexander.rodnyansky)

Война России против Украины. Главное (обновляется)