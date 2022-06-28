"Не убегала, как крысы, из Украины". Байрак высказалась о покинувших Украину звездах

"В моей любимой Одессочке. Не убегала, как крысы, из Украины на безопасный сладкий Запад. Ближний и не очень. Чтобы в шикарной жизни бездарно лить лжепатриотические слезы. Я сейчас о так называемых зірках", – написала она.





Фото: ksanabayrak / Instagram

Байрак рассказала, что приехала в Одессу на свой день рождения, 16 февраля, а после 24-го не смогла вернуться в Киев.

"А потом этот особенный город окутал меня своей безграничной любовью", – сказала она об Одессе.

Фото: ksanabayrak / Instagram

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