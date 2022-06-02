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02 июня, 2022
 
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"Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ

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Денисенко заявила, что Байрак заблокировала ее еще в начале войны
Денисенко заявила, что Байрак заблокировала ее еще в начале войны
Фото: natalka_denisenko / Instagram

Украинская актриса Наталия Денисенко 1 июня в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналистки Алины Денисенко, заявила, что украинский режиссер Оксана Байрак является предательницей Украины.

"Оксана Байрак меня заблокировала сразу, когда я ей писала еще в начале войны "Что вы такое говорите?", когда она в своих эфирах [в Instagram] говорила, что действительно это Украина виновата в этой войне, что мы должны быть "с братским народом вместе", – рассказала Денисенко.

Актриса отметила, что позиция Байрак является предательством Украинского государства.

"Этим должна заниматься СБУ. Если человек считает, что Украина должна быть оккупирована Россией, то за это должна быть уголовная ответственность", – подчеркнула Денисенко.

По мнению актрисы, для всех россиян, которые захотят когда-нибудь приехать в Украину, необходимо ввести жесткий визовый режим.

"Чтобы они просто не имели права сюда приезжать, только если у них есть, например, близкие родственники, и даже если давать какую-то визу, то на короткий срок и под пристальным наблюдением СБУ чтобы это было. Нельзя впускать этих людей в нашу страну. Им нечего здесь делать", – заявила Денисенко.

Актриса добавила, что те россияне, которые захотят получить украинское гражданство, должны пройти тщательные проверки на детекторе лжи, выучить язык и историю Украины.

ВИДЕО
Видео: Аліна Доротюк / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Байрак открыто выразила солидарность с экс-телеведущей Снежаной Егоровой, поддерживающей президента РФ Владимира Путина.

Денисенко родилась 17 декабря 1989 года в Чернигове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Наиболее известна как исполнительница роли Ларисы Яхонтовны в сериале "Крепостная".

Актриса замужем за своим коллегой Андреем Фединчиком с 2017 года. У них есть сын Андрей (2017). 5 марта Денисенко сообщала в Instagram, что Фединчик вступил в ряды территориальной обороны Житомира.

Теги: Россия, Украина, война, визовый режим, война России против Украины, Оксана Байрак, актриса, Наталия Денисенко
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