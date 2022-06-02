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02 июня, 2022
 
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Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты"

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Суханов переехал в Украину из РФ еще до войны
Суханов переехал в Украину из РФ еще до войны
Фото: suhanov.official / Instagram

Украинский телеведущий Алексей Суханов, родившийся в РФ, 1 июня в интервью программе "Слава +" на YouTube-канале "Люкс ФМ" заявил, что россияне смогут понять, что их обманывала власть, когда упадут "рожами в дерьмо".

"Мы не общаемся с начала войны. Где-то на вторую неделю был звонок, не буду конкретизировать, кто это был. Близкие родственники, ближе не бывает. Был вопрос: "Ну что, как у тебя дела?" Я говорю, что вот, рашисты бомбят, мы в бомбоубежище сейчас, на станции метро. "Ну все, пока!" – рассказал Суханов.

По словам телеведущего, россияне поймут, как их обманула власть, только когда "упадут лицом в грязь".

"Когда они подскользнутся на грязи и своими рожами упадут в ту же грязь, в дерьмо. И желательно, чтобы не просто упали, а чтобы оно им еще в рот попало, чтобы они немного попробовали. Вот тогда они поймут", – отметил телеведущий.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube

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Контекст:

Суханов родился в Иваново (РФ). Работал ведущим на российских телеканалах "Дождь", ТВ3, РЕН ТВ.

С 2012 года ведет программу "Говорить Україна" на канале "Украина". С 2015 года также является ведущим кулинарной рубрики "Кращі рецепти" в рамках утреннего шоу "Ранок з Україною", а с 2016 года – ведущим программы "Кулинарная академия" на том же телеканале.

21 января Суханов сообщил, что получил украинский паспорт. 24 марта стало известно, что он вступил в тероборону.

Теги: Россия, Украина, война, бомбоубежище, война России против Украины, телеведущий, Алексей Суханов
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