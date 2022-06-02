  Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты"

"Мы не общаемся с начала войны. Где-то на вторую неделю был звонок, не буду конкретизировать, кто это был. Близкие родственники, ближе не бывает. Был вопрос: "Ну что, как у тебя дела?" Я говорю, что вот, рашисты бомбят, мы в бомбоубежище сейчас, на станции метро. "Ну все, пока!" – рассказал Суханов.

По словам телеведущего, россияне поймут, как их обманула власть, только когда "упадут лицом в грязь".

"Когда они подскользнутся на грязи и своими рожами упадут в ту же грязь, в дерьмо. И желательно, чтобы не просто упали, а чтобы оно им еще в рот попало, чтобы они немного попробовали. Вот тогда они поймут", – отметил телеведущий.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

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