  Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты"

"Мы не общаемся с начала войны. Где-то на вторую неделю был звонок, не буду конкретизировать, кто это был. Близкие родственники, ближе не бывает. Был вопрос: "Ну что, как у тебя дела?" Я говорю, что вот, рашисты бомбят, мы в бомбоубежище сейчас, на станции метро. "Ну все, пока!" – рассказал Суханов.
По словам телеведущего, россияне поймут, как их обманула власть, только когда "упадут лицом в грязь".
"Когда они подскользнутся на грязи и своими рожами упадут в ту же грязь, в дерьмо. И желательно, чтобы не просто упали, а чтобы оно им еще в рот попало, чтобы они немного попробовали. Вот тогда они поймут", – отметил телеведущий.
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Суханов родился в Иваново (РФ). Работал ведущим на российских телеканалах "Дождь", ТВ3, РЕН ТВ.
С 2012 года ведет программу "Говорить Україна" на канале "Украина". С 2015 года также является ведущим кулинарной рубрики "Кращі рецепти" в рамках утреннего шоу "Ранок з Україною", а с 2016 года – ведущим программы "Кулинарная академия" на том же телеканале.
21 января Суханов сообщил, что получил украинский паспорт. 24 марта стало известно, что он вступил в тероборону.