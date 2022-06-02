  "Кукла Путина". Суханов высказался о Собчак и заявил, что все российские оппозиционеры "больны имперскостью"

Отвечая на вопрос телеведущего Славы Демина, являются ли Собчак и Дудь оппозиционными журналистами, Суханов сказал. "Нет. Дерьмо. Я не верю им".

По его мнению, и журналистка Ксения Собчак, и ее коллега Юрий Дудь – инструменты российской пропаганды.

"Собчак – это вообще кукла [президента РФ Владимира] Путина и кукла Кремля. Вообще, на ней надо поставить крест. Дудь – это представитель так называемой мягкой пропаганды", – заявил он.

Суханов отметил, что ни оппозиционны журналисты, ни политики из РФ не признают Украину независимой европейской страной, которая имеет права, равные с РФ.

По мнению Суханова, нельзя верить и российским оппозиционным политикам и общественным деятелям. Он заявил, что Алексей Навальный, Михаил Ходорковский, и Гарри Каспаров "больны имперскостью".

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

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