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02 июня, 2022
 
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"Кукла Путина". Суханов высказался о Собчак и заявил, что все российские оппозиционеры "больны имперскостью"

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Суханов о российских оппозиционных журналистах: Дерьмо
Суханов о российских оппозиционных журналистах: Дерьмо
Фото: suhanov.official / Instagram

Украинский телеведущий Алексей Суханов, родившийся в РФ, 1 июня в интервью программе "Слава +" на YouTube-канале "Люкс ФМ" заявил, что не верит никому из российских оппозиционных журналистов.

Отвечая на вопрос телеведущего Славы Демина, являются ли Собчак и Дудь оппозиционными журналистами, Суханов сказал. "Нет. Дерьмо. Я не верю им".

По его мнению, и журналистка Ксения Собчак, и ее коллега Юрий Дудь – инструменты российской пропаганды.

"Собчак – это вообще кукла [президента РФ Владимира] Путина и кукла Кремля. Вообще, на ней надо поставить крест. Дудь – это представитель так называемой мягкой пропаганды", – заявил он.

Суханов отметил, что ни оппозиционны журналисты, ни политики из РФ не признают Украину независимой европейской страной, которая имеет права, равные с РФ.

По мнению Суханова, нельзя верить и российским оппозиционным политикам и общественным деятелям. Он заявил, что Алексей Навальный, Михаил Ходорковский, и Гарри Каспаров "больны имперскостью".

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube

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Контекст:

Суханов родился в Иваново (РФ). Работал ведущим на российских телеканалах "Дождь", ТВ3, РЕН ТВ.

С 2012 года ведет программу "Говорить Україна" на канале "Украина". С 2015 года также является ведущим кулинарной рубрики "Кращі рецепти" в рамках утреннего шоу "Ранок з Україною", а с 2016 года – ведущим программы "Кулинарная академия" на том же телеканале.

21 января Суханов сообщил, что получил украинский паспорт. 24 марта стало известно, что он вступил в тероборону.

Теги: Россия, Владимир Путин, Михаил Ходорковский, Украина, Ксения Собчак, Алексей Навальный, война, Гарри Каспаров, журналисты, война России против Украины, телеведущий, Юрий Дудь, Алексей Суханов, ведущий
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