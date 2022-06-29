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Второй день саммита НАТО. Столтенберг анонсировал новый пакет помощи для Украины

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Мадридский саммит НАТО будет длиться до 30 июня
Мадридский саммит НАТО будет длиться до 30 июня
Фото: EPA

Страны НАТО согласуют новый комплексный пакет помощи для Украины. Об этом 29 июня заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в начале второго дня саммита в Мадриде.

Видео выступления опубликовано на официальном YouTube-канале организации. 

"Президент [Украины Владимир] Зеленский обратится ко всем лидерам сегодня, когда мы начнем саммит. И мы также согласуем комплексный пакет помощи для Украины. НАТО и союзники поддерживают Украину на протяжении многих лет, и, конечно, после вторжения мы все активизировались", – заявил Столтенберг.

На саммите Альянса лидеры стран НАТО также утвердят новую стратегическую концепцию Североатлантического союза, которая должна предусматривать, как "вести себя странам НАТО в более конкурентном и опасном мире", а Россию объявят страной, которая представляет прямую угрозу безопасности.

Кроме того, на саммите члены НАТО примут "историческое решение пригласить Финляндию и Швецию" в Альянс, отметил Столтенберг. 

ВИДЕО
NATO Видео: NATO News / YouTube
Контекст:

Саммит НАТО проходит в Мадриде, мероприятия запланированы с 28-го по 30 июня. Это первый полноценный саммит Альянса с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Владимир Зеленский примет участие во встрече по видеосвязи.

Теги: Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, угрозы, вторжение, война России против Украины, безопасность, саммит НАТО
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