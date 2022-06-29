Второй день саммита НАТО. Столтенберг анонсировал новый пакет помощи для Украины

Видео выступления опубликовано на официальном YouTube-канале организации.

"Президент [Украины Владимир] Зеленский обратится ко всем лидерам сегодня, когда мы начнем саммит. И мы также согласуем комплексный пакет помощи для Украины. НАТО и союзники поддерживают Украину на протяжении многих лет, и, конечно, после вторжения мы все активизировались", – заявил Столтенберг.

На саммите Альянса лидеры стран НАТО также утвердят новую стратегическую концепцию Североатлантического союза, которая должна предусматривать, как "вести себя странам НАТО в более конкурентном и опасном мире", а Россию объявят страной, которая представляет прямую угрозу безопасности.

Кроме того, на саммите члены НАТО примут "историческое решение пригласить Финляндию и Швецию" в Альянс, отметил Столтенберг.

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NATO Видео: NATO News / YouTube