Второй день саммита НАТО. Столтенберг анонсировал новый пакет помощи для Украины

Видео выступления опубликовано на официальном YouTube-канале организации.
"Президент [Украины Владимир] Зеленский обратится ко всем лидерам сегодня, когда мы начнем саммит. И мы также согласуем комплексный пакет помощи для Украины. НАТО и союзники поддерживают Украину на протяжении многих лет, и, конечно, после вторжения мы все активизировались", – заявил Столтенберг.
На саммите Альянса лидеры стран НАТО также утвердят новую стратегическую концепцию Североатлантического союза, которая должна предусматривать, как "вести себя странам НАТО в более конкурентном и опасном мире", а Россию объявят страной, которая представляет прямую угрозу безопасности.
Кроме того, на саммите члены НАТО примут "историческое решение пригласить Финляндию и Швецию" в Альянс, отметил Столтенберг.
Саммит НАТО проходит в Мадриде, мероприятия запланированы с 28-го по 30 июня. Это первый полноценный саммит Альянса с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Владимир Зеленский примет участие во встрече по видеосвязи.