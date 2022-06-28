"Альянс готов и будет поддерживать украинцев". Кличко прокомментировал открытие саммита НАТО

"Находимся с братом на открытии исторического саммита НАТО в Мадриде. Начался он с выступления генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга. По словам господина Столтенберга, [НАТО] согласует широкий пакет поддержки для Украины. Главное – что Альянс готов и будет поддерживать украинцев в борьбе за независимость и свободу. Ведь выстоит Украина – выстоит демократический мир. Потому, подчеркнул генсек НАТО, нельзя прекращать поддержку Украины. А Россия должна платить очень высокую цену за ту жестокость, которую она совершает, пытаясь уничтожить Украинское государство и его граждан", – подчеркнул Виталий Кличко.
Он отметил, что на саммите примут новую стратегическую концепцию из-за действий России.
"Война, с которой Россия вторглась в Украину, угрожает мировой безопасности и миру, повлекла за собой продовольственный и энергетический кризис. И принуждает государства Альянса воплотить трансформацию коллективной обороны. Поэтому в Мадриде НАТО примет новую стратегическую концепцию", – добавил Кличко.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года Рада приняла закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина пока не получила. Россия настаивает на безблоковом статусе Украины.
23 марта 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО оказывает "беспрецедентную поддержку" Украине, но "членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня".
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".
Сейчас саммит НАТО проходит в Мадриде, мероприятия запланированы с 28-го по 30 июня.