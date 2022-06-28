"Альянс готов и будет поддерживать украинцев". Кличко прокомментировал открытие саммита НАТО

"Находимся с братом на открытии исторического саммита НАТО в Мадриде. Начался он с выступления генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга. По словам господина Столтенберга, [НАТО] согласует широкий пакет поддержки для Украины. Главное – что Альянс готов и будет поддерживать украинцев в борьбе за независимость и свободу. Ведь выстоит Украина – выстоит демократический мир. Потому, подчеркнул генсек НАТО, нельзя прекращать поддержку Украины. А Россия должна платить очень высокую цену за ту жестокость, которую она совершает, пытаясь уничтожить Украинское государство и его граждан", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что на саммите примут новую стратегическую концепцию из-за действий России.

"Война, с которой Россия вторглась в Украину, угрожает мировой безопасности и миру, повлекла за собой продовольственный и энергетический кризис. И принуждает государства Альянса воплотить трансформацию коллективной обороны. Поэтому в Мадриде НАТО примет новую стратегическую концепцию", – добавил Кличко.