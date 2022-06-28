На саммите в Мадриде НАТО усилит поддержку Украины сейчас и в долгосрочной перспективе – Столтенберг

"Поговорил с президентом Владимиром Зеленским об агрессивной войне России. На нашем саммите НАТО мы усилим поддержку нашего близкого партнера Украины сейчас и в долгосрочной перспективе. Союзники по НАТО поддерживают вас", – написал Столтенберг.

Spoke with President @ZelenskyyUa on #Russia's war of aggression. At our #NATOSummit we will step up support for our close partner #Ukraine, now & for the longer term. #NATO Allies stand with you. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 28, 2022

По словам Зеленского, он и Столтенберг скоординировали позиции перед саммитом.

Зеленский также подчеркнул, что Украине необходимы современные системы противоракетной обороны.

Провів телефонну розмову з Генсеком НАТО @jensstoltenberg. Скоординували позиції напередодні Мадридського #NATOSummit. Наголосив на важливості потужної ПРО для України для запобігання російським терактам. #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2022