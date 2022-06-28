На саммите в Мадриде НАТО усилит поддержку Украины сейчас и в долгосрочной перспективе – Столтенберг

"Поговорил с президентом Владимиром Зеленским об агрессивной войне России. На нашем саммите НАТО мы усилим поддержку нашего близкого партнера Украины сейчас и в долгосрочной перспективе. Союзники по НАТО поддерживают вас", – написал Столтенберг.
Spoke with President @ZelenskyyUa on #Russia's war of aggression. At our #NATOSummit we will step up support for our close partner #Ukraine, now & for the longer term. #NATO Allies stand with you.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 28, 2022
По словам Зеленского, он и Столтенберг скоординировали позиции перед саммитом.
Зеленский также подчеркнул, что Украине необходимы современные системы противоракетной обороны.
Провів телефонну розмову з Генсеком НАТО @jensstoltenberg. Скоординували позиції напередодні Мадридського #NATOSummit. Наголосив на важливості потужної ПРО для України для запобігання російським терактам. #StopRussia— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2022
Встреча лидеров НАТО в Мадриде состоится 29–30 июня. Зеленского пригласили на саммит, он принял приглашение, но пока не сообщалось, президент поедет на мероприятие лично или примет участие в нем по видеосвязи.
Столтенберг рассказывал, что Зеленского приглашают посетить саммит лично и его личное присутствие, "безусловно, будет приветствоваться", если это будет возможно. "Если нет, он сможет сделать свое обращение в формате телеконференции", – говорил генсек НАТО 15 июня, сообщает сайт Альянса.