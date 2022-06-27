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Столтенберг пообещал Эстонии, что Россия не сможет оккупировать Таллинн

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Столтенберг: Мы десятилетиями умели защищать граничащие с Россией страны
Столтенберг: Мы десятилетиями умели защищать граничащие с Россией страны
Фото: ЕРА

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал существенно усилить обороноспособность стран Балтии и заверил власти Эстонии, что Россия не сможет оккупировать Таллинн. Об этом сообщает Financial Times.

По словам Столтенберга, на ежегодном саммите лидеров НАТО, который пройдет на этой неделе, будет согласован новый военный план, предусматривающий резкое усиление восточного фланга Альянса.

"Мы никогда не раскрываем детали оперативных планов. Но могу вас заверить, что мы десятилетиями умели защищать граничащие с Россией страны, корректируя наше присутствие, исходя из оценки угрозы. Мы делали это раньше и будем делать это снова", – сказал генсек.

На прошлой неделе премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что нынешний план НАТО по защите стран Балтии предполагает их захват Россией и освобождение через 180 дней. Это, по ее мнению, означает, что Таллинн "будет стерт с карты".

Столтенберг, в свою очередь, пообещал премьеру Эстонии увеличить присутствие сил НАТО.

"Наша главная ответственность – предотвратить любое нападение на Эстонию или любого другого союзника. Поэтому на саммите мы будем принимать важные решения для дальнейшего повышения нашей коллективной обороны… И защищать каждый дюйм территории НАТО, как мы это делали в течение 72 лет", – резюмировал Столтенберг.

Контекст:

В связи с вторжением России в Украину силы НАТО в Европе, в том числе ВВС и ПВО, приведены в повышенную боевую готовность. Столтенберг 8 марта заявил, что на восточном фланге НАТО в повышенной боеготовности находятся 130 боевых самолетов.

21 июня в министерстве иностранных дел Эстонии заявили о нарушении воздушного пространства страны. Вертолет Ми-8, принадлежащий России, 18 июня пересек границу и находился в небе над Эстонией около двух минут. В МИД инцидент назвали "крайне серьезным" и вызывающим "дополнительную напряженность". Министерство вручило послу России ноту протеста, сообщала пресс-служба ведомства.

В этот же день в минобороны Эстонии заявили, что Россия провела имитацию ракетных ударов по странам Балтии.

27 июня Столтенберг сообщил, что НАТО увеличит численность сил быстрого реагирования в Европе c нынешних 40 тыс. до более чем 300 тыс. человек.

Теги: Россия, НАТО, Эстония, Йенс Столтенберг, Таллинн, Кая Каллас
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