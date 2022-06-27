Столтенберг пообещал Эстонии, что Россия не сможет оккупировать Таллинн

По словам Столтенберга, на ежегодном саммите лидеров НАТО, который пройдет на этой неделе, будет согласован новый военный план, предусматривающий резкое усиление восточного фланга Альянса.

"Мы никогда не раскрываем детали оперативных планов. Но могу вас заверить, что мы десятилетиями умели защищать граничащие с Россией страны, корректируя наше присутствие, исходя из оценки угрозы. Мы делали это раньше и будем делать это снова", – сказал генсек.

На прошлой неделе премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что нынешний план НАТО по защите стран Балтии предполагает их захват Россией и освобождение через 180 дней. Это, по ее мнению, означает, что Таллинн "будет стерт с карты".

Столтенберг, в свою очередь, пообещал премьеру Эстонии увеличить присутствие сил НАТО.

"Наша главная ответственность – предотвратить любое нападение на Эстонию или любого другого союзника. Поэтому на саммите мы будем принимать важные решения для дальнейшего повышения нашей коллективной обороны… И защищать каждый дюйм территории НАТО, как мы это делали в течение 72 лет", – резюмировал Столтенберг.