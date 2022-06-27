"Диктатор предлагает другому поделиться ядерными подгузниками". НАТО должен ответить на шантаж Путина и Лукашенко, считает министр обороны Литвы

Во время встречи в Санкт-Петербурге 25 июня политики договорились о модернизации в РФ белорусских Су-25, "которые могут нести ядерные заряды". Путин также пообещал Лукашенко передать Беларуси ракетно-тактические комплексы "Искандер-М". Он акцентировал внимание на том, что эти комплексы могут использовать ракеты "как в обычном, так и в ядерном исполнении".
"Те самые комплексы, которые уже находятся в Беларуси и уже стреляли по Украине", – заметил Анушаускас.
Министр считает, что НАТО также стоит "начать говорить о добавлении асимметричных мер в арсенал". Так, он упомянул "развертывание мобильных ракетных комплексов M142 HIMARS, пока через несколько лет мы не приобретем собственные комплексы".
Он также полагает, что пока у Литвы нет возможности увеличить мощности своей боевой авиации, чтобы они были адекватны реальным угрозам, "стоит более творчески подойти к созданию в Литве дополнительных авиационных мощностей в формате НАТО".
"Это всего лишь идеи в связи с острыми темами, и асимметричный ответ может быть разным, но ответ на то, что один диктатор предлагает другому диктатору поделиться ядерными подгузниками, все равно будет необходим", – подытожил Анашаускас.
Вскоре после вторжения России в Украину президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
В Пентагоне считают, что, если Украина и дальше будет успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.
Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в ряде случаев, среди которых он назвал "акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны".
НАТО имеет право передать Украине ядерные боеголовки, если Россия применит ядерное оружие, считает депутат Европарламента и бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.