"Диктатор предлагает другому поделиться ядерными подгузниками". НАТО должен ответить на шантаж Путина и Лукашенко, считает министр обороны Литвы

Анушаускас считает, что в свете заявлений из РФ и Беларуси нужно "более творчески подойти" к усилению восточного фланга НАТО Фото: EPA

Во время встречи в Санкт-Петербурге 25 июня политики договорились о модернизации в РФ белорусских Су-25, "которые могут нести ядерные заряды". Путин также пообещал Лукашенко передать Беларуси ракетно-тактические комплексы "Искандер-М". Он акцентировал внимание на том, что эти комплексы могут использовать ракеты "как в обычном, так и в ядерном исполнении".

"Те самые комплексы, которые уже находятся в Беларуси и уже стреляли по Украине", – заметил Анушаускас.

Министр считает, что НАТО также стоит "начать говорить о добавлении асимметричных мер в арсенал". Так, он упомянул "развертывание мобильных ракетных комплексов M142 HIMARS, пока через несколько лет мы не приобретем собственные комплексы".

Он также полагает, что пока у Литвы нет возможности увеличить мощности своей боевой авиации, чтобы они были адекватны реальным угрозам, "стоит более творчески подойти к созданию в Литве дополнительных авиационных мощностей в формате НАТО".

"Это всего лишь идеи в связи с острыми темами, и асимметричный ответ может быть разным, но ответ на то, что один диктатор предлагает другому диктатору поделиться ядерными подгузниками, все равно будет необходим", – подытожил Анашаускас.