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"Диктатор предлагает другому поделиться ядерными подгузниками". НАТО должен ответить на шантаж Путина и Лукашенко, считает министр обороны Литвы

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Анушаускас считает, что в свете заявлений из РФ и Беларуси нужно "более творчески подойти" к усилению восточного фланга НАТО
Анушаускас считает, что в свете заявлений из РФ и Беларуси нужно "более творчески подойти" к усилению восточного фланга НАТО
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин возобновил военный шантаж Запада с помощью находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко, но у НАТО есть чем ответить на этот шантаж, считает министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Об этом он написал в Facebook 25 июня.

Во время встречи в Санкт-Петербурге 25 июня политики договорились о модернизации в РФ белорусских Су-25, "которые могут нести ядерные заряды". Путин также пообещал Лукашенко передать Беларуси ракетно-тактические комплексы "Искандер-М". Он акцентировал внимание на том, что эти комплексы могут использовать ракеты "как в обычном, так и в ядерном исполнении".

"Те самые комплексы, которые уже находятся в Беларуси и уже стреляли по Украине", – заметил Анушаускас.

Министр считает, что НАТО также стоит "начать говорить о добавлении асимметричных мер в арсенал". Так, он упомянул "развертывание мобильных ракетных комплексов M142 HIMARS, пока через несколько лет мы не приобретем собственные комплексы".

Он также полагает, что пока у Литвы нет возможности увеличить мощности своей боевой авиации, чтобы они были адекватны реальным угрозам, "стоит более творчески подойти к созданию в Литве дополнительных авиационных мощностей в формате НАТО". 

"Это всего лишь идеи в связи с острыми темами, и асимметричный ответ может быть разным, но ответ на то, что один диктатор предлагает другому диктатору поделиться ядерными подгузниками, все равно будет необходим", – подытожил Анашаускас. 

https://www.facebook.com/arvydas.anusauskas/posts/5000099336765668

Контекст:

Вскоре после вторжения России в Украину президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

В Пентагоне считают, что, если Украина и дальше будет успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в ряде случаев, среди которых он назвал "акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны".

НАТО имеет право передать Украине ядерные боеголовки, если Россия применит ядерное оружие, считает депутат Европарламента и бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Литва, ядерное оружие, авиация, самолеты, Арвидас Анушаускас, HIMARS
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