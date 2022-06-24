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Полковника ФСБ, который носил ядерный чемоданчик Путина, нашли с пулевым ранением головы – СМИ

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По данным СМИ, чиновник пытался застрелиться
По данным СМИ, чиновник пытался застрелиться
Фото: depositphotos.com

Полковник ФСБ в отставке Вадим Зимин, носивший ядерный чемодан президентов России, был найден с пулевым ранением в голову. Об этом сообщили Mirror и "Московский комсомолец".

По данным журналистов, Зимина нашли 20 июня на полу его собственной кухни в подмосковном поселке Новый. По данным Mirror, рядом с ним лежал травматический пистолет Иж 79-9ТМ. В квартире находился также брат чиновника, который и вызвал скорую помощь. Зимин выжил, но был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.

Журналисты "Московского комсомольца" утверждают, что характер травм позволяет сделать вывод, что он попытался покончить с собой. До этого хозяин вместе с братом распивали спиртное, затем родственник отлучился в соседнюю комнату, уточняет издание. 

Зимин в декабре прошлого года был задержан по подозрению в получении взятки от бизнесмена после того, как он устроился на работу в таможенную службу на руководящую должность. По данным СМИ, он требовал 10% от каждой заключенной сделки по госконтракту. Его уволили с должности и отправили под домашний арест.

Как отмечает Mirror, Зимин также выполнял роль адъютанта бывшего президента РФ Бориса Ельцина. Журналисты также выяснили, что Зимин при российском президенте Владимире Путине дослужился до полковника КГБ. В то же время "Московский комсомолец" о КГБшном прошлом Зимина не упоминает.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, ядерное оружие, стрельба, самоубийство, ранение
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