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"Российские танки таки вошли в страну НАТО". В Варшаве открыли выставку разбитой украинцами военной техники РФ

Сегодня 18.19
27 июня в столице Польши Варшаве открыли выставку российской техники, уничтоженной украинскими военными, под названием "За нашу и вашу свободу". Об этом сообщил пресс-центр Минобороны Украины. "Российские танки таки вошли в страну НАТО. Но не победным маршем и не самостоятельно... Это лишь незначительная часть той многотысячной бронированной армады, которая готова переть на Украину и Европу, если ее не остановить сегодня", – говорится в сообщении. На выставке представлены: основной боевой танк российской армии – Т72Б, разбитый в марте под Киевом; 152-мм САУ "Мста-С", поврежденная артиллерией ВСУ в Сумской области; образцы снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Смерч", отметили в Минобороны. Замминистра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что смертоносного вооружения в России еще достаточно, и чтобы противостоять российскому террору, Украине нужны дальнобойное оружие, авиация, системы ПВО и ПРО.
Теги: Россия, Польша, оружие, вооружение, военная техника, Варшава, Анна Маляр
 

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