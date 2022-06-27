"Российские танки таки вошли в страну НАТО". В Варшаве открыли выставку разбитой украинцами военной техники РФ
Фото: Міністерство оборони України / Facebook
Фото: Міністерство оборони України / Facebook
Фото: Міністерство оборони України / Facebook
Фото: Міністерство оборони України / Facebook
Фото: Міністерство оборони України / Facebook
Фото: Міністерство оборони України / Facebook
Фото: Kancelaria Premiera / Facebook
Фото: Kancelaria Premiera / Facebook
Фото: Kancelaria Premiera / Facebook
27 июня в столице Польши Варшаве открыли выставку российской техники
, уничтоженной украинскими военными, под названием "За нашу и вашу свободу". Об этом сообщил
пресс-центр Минобороны Украины. "Российские танки таки вошли в страну НАТО. Но не победным маршем и не самостоятельно... Это лишь незначительная часть той многотысячной бронированной армады, которая готова переть на Украину и Европу, если ее не остановить сегодня", – говорится в сообщении. На выставке представлены: основной боевой танк российской армии – Т72Б, разбитый в марте под Киевом; 152-мм САУ "Мста-С", поврежденная артиллерией ВСУ в Сумской области; образцы снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Смерч", отметили
в Минобороны. Замминистра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что смертоносного вооружения в России еще достаточно, и чтобы противостоять российскому террору, Украине нужны дальнобойное оружие, авиация, системы ПВО и ПРО.