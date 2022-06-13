Кличко в интервью Bild: Война может затронуть кого угодно в ЕС

"За несколько сотен километров отсюда идут жестокие бои. У россиян больше солдат, больше артиллерии и больше техники – поэтому нам срочно требуется поддержка. Еще раз подчеркиваю: мы защищаем не только свои семьи, свои города и свою страну. Мы также защищаем ценности каждого западного демократического государства. Нам требуется поддержка. Нам нужны боеприпасы, нужно современное оружие, оборонное оружие", – сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что затягивание поставок приводит к гибели украинских героев и потере территорий.

"Мы месяцами слышим, что скоро будет доставлено оружие и что поддержка придет скоро. Но от военных я слышу, что поддержки поступает только часть и не в желаемом размере. Это значит, что мы теряем территорию и теряем жизни. И мы также не должны забывать: если россияне продолжат наступление, это будет очень опасно для каждого европейца. Нам нужна жесткая поддержка санкций и оружия со стороны трех лидеров важнейших стран – как можно скорее. Мы уже направили странам список вооружений", – отметил Кличко.

Он убежден, что президент РФ Владимир Путин может вторгнуться в страны Европы, в частности в Германию, если его не остановить.

"Путин лично говорит, что претендует на всю бывшую территорию России. Он продолжит наступление. Его интерес не заканчивается Киевом и границей с Польшей. Я твердо верю, что Путин зайдет так далеко, как мы ему позволим. И Германия не должна забывать: часть Германии была частью советской империи. Если кто-то в Германии думает, что до войны еще далеко, это неправда. Это может затронуть кого угодно в ЕС", – подытожил Кличко.