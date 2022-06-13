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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кличко в интервью Bild: Война может затронуть кого угодно в ЕС

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Виталий Кличко (в центре): Германия не должна забывать: часть Германии была частью советской империи
Виталий Кличко (в центре): Германия не должна забывать: часть Германии была частью советской империи
Фото: пресс-служба Виталия Кличко

Украинским военным срочно требуется оружие от западных партнеров, заявил в интервью немецкому изданию Bild мэр Киева Виталий Кличко. Он призвал ускорить поставки вооружения, чтобы украинские военные смогли защитить и свою землю, и всю Европу.

"За несколько сотен километров отсюда идут жестокие бои. У россиян больше солдат, больше артиллерии и больше техники – поэтому нам срочно требуется поддержка. Еще раз подчеркиваю: мы защищаем не только свои семьи, свои города и свою страну. Мы также защищаем ценности каждого западного демократического государства. Нам требуется поддержка. Нам нужны боеприпасы, нужно современное оружие, оборонное оружие", – сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что затягивание поставок приводит к гибели украинских героев и потере территорий.

"Мы месяцами слышим, что скоро будет доставлено оружие и что поддержка придет скоро. Но от военных я слышу, что поддержки поступает только часть и не в желаемом размере. Это значит, что мы теряем территорию и теряем жизни. И мы также не должны забывать: если россияне продолжат наступление, это будет очень опасно для каждого европейца. Нам нужна жесткая поддержка санкций и оружия со стороны трех лидеров важнейших стран – как можно скорее. Мы уже направили странам список вооружений", – отметил Кличко.

Он убежден, что президент РФ Владимир Путин может вторгнуться в страны Европы, в частности в Германию, если его не остановить.

"Путин лично говорит, что претендует на всю бывшую территорию России. Он продолжит наступление. Его интерес не заканчивается Киевом и границей с Польшей. Я твердо верю, что Путин зайдет так далеко, как мы ему позволим. И Германия не должна забывать: часть Германии была частью советской империи. Если кто-то в Германии думает, что до войны еще далеко, это неправда. Это может затронуть кого угодно в ЕС", – подытожил Кличко.

Контекст:

В Bild сообщали, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует приехать в Киев в июне вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Италии Марио Драги. Эту информацию подтверждают источники Spiegel в немецком и украинском правительствах. По данным итальянской газеты La Stampa, визит назначен на 16 июня. Официальных подтверждений поездки пока нет.

После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружию в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину. Однако в апреле Bild написало, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.

28 апреля немецкий Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине.

Но в конце мая издание Welt сообщило, что с конца марта Германия практически не поставляла Украине какого-либо значимого, даже легкого, вооружения – только мины, запчасти для пулеметов, воспламенители, радиоприемники, ручные гранаты и так далее. 

1 июня во время выступления в парламенте ФРГ Шольц анонсировал поставки систем ПВО IRIS-T, которые просила Украина. Он заявил, что с их помощью Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации". Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уточнила, что их поставка может занять месяцы

По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, спустя более чем 100 дней после масштабного нападения РФ Украина не получила от Германии ни одной единицы тяжелой техники, несмотря на обещания поставить гаубицы Panzerhaubitze 2000 и зенитные самоходные установки Gepard.

Кроме того, по данным СМИ, Германия не разрешила Испании передать Украине танки Leopard-2 немецкого производства и затянула реализацию схемы обмена, по которой Греция передаст Украине бронетранспортеры БМП-1, а взамен получит БМП Marder от ФРГ. 

Теги: Владимир Путин, Виталий Кличко, Германия, вооружение, военная техника, военная помощь, помощь, вторжение, война России против Украины
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