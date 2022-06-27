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НАТО увеличивает контингент в Европе в семь раз – Столтенберг

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Блок расширяет войска в странах НАТО, которые расположены ближе всего к России
Блок расширяет войска в странах НАТО, которые расположены ближе всего к России
Фото: ЕРА

НАТО увеличит численность сил быстрого реагирования c нынешних 40 тыс. до более чем 300 тыс. человек. Об этом генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, запись размещена на YouТube-канале блока.

По его словам, на ближайшем саммите НАТО, который пройдет 29–30 июня в Мадриде, будет принято решение об "усилении передовой обороны" в восточной части Альянса.

"Мы трансформируем силы реагирования НАТО и увеличим количество сил повышенной готовности до более чем 300 тыс. человек", – сказал он.

Столтенберг обратил внимание на то, что блок намерен оперативно реагировать на новые кризисы, в том числе – размещение вооружений в других странах. 

Он уточнил, что увеличенный контингент будет размещен пропорционально потребностям стран – членов Альянса в Европе.

Чиновник подтвердил, что союзники расширят развертывание войск в странах НАТО, которые расположены ближе всего к России.

"Больше систем защиты, таких как ПВО, укрепление командования и контроля", – отметил он.

Контекст:

В связи с вторжением России в Украину силы НАТО в Европе, в том числе ВВС и ПВО, приведены в повышенную боевую готовность. Генсек Альянса Столтенберг 8 марта заявил, что на восточном фланге НАТО в повышенной боеготовности находятся 130 боевых самолетов.

Теги: Россия, НАТО, Йенс Столтенберг, война России против Украины, безопасность, войска
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