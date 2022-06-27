НАТО увеличивает контингент в Европе в семь раз – Столтенберг

По его словам, на ближайшем саммите НАТО, который пройдет 29–30 июня в Мадриде, будет принято решение об "усилении передовой обороны" в восточной части Альянса.
"Мы трансформируем силы реагирования НАТО и увеличим количество сил повышенной готовности до более чем 300 тыс. человек", – сказал он.
Столтенберг обратил внимание на то, что блок намерен оперативно реагировать на новые кризисы, в том числе – размещение вооружений в других странах.
Он уточнил, что увеличенный контингент будет размещен пропорционально потребностям стран – членов Альянса в Европе.
Чиновник подтвердил, что союзники расширят развертывание войск в странах НАТО, которые расположены ближе всего к России.
"Больше систем защиты, таких как ПВО, укрепление командования и контроля", – отметил он.
В связи с вторжением России в Украину силы НАТО в Европе, в том числе ВВС и ПВО, приведены в повышенную боевую готовность. Генсек Альянса Столтенберг 8 марта заявил, что на восточном фланге НАТО в повышенной боеготовности находятся 130 боевых самолетов.