"Члены НАТО отвергли стремления Украины". В Офисе президента заявили, что Киев не будет делать шагов для вступления в Альянс

Украина готова рассмотреть прямые гарантии безопасности от разных стран как альтернативу членству в НАТО, отмечал глава фракции "Слуга народа" в Раде Арахамия Фото: nato.int

Об этом в интервью Financial Times, опубликованном 25 июня, сказал заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква.

По его словам, "члены НАТО отвергли стремления Украины" вступить в Североатлантический союз.

Поэтому Киев "ничего другого в этом плане делать не будет", отметил Жовква.

Он подчеркнул, что Украине нужна система гарантий безопасности. Жовква рассказал, что глава ОПУ Андрей Ермак ведет переговоры о таких гарантиях с представителями США, Великобритании, Германии и Франции.

В то же время, добавил Жовква, Украина хочет, чтобы любые упоминания о России как о партнере были исключены из стратегической концепции НАТО.