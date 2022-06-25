"Члены НАТО отвергли стремления Украины". В Офисе президента заявили, что Киев не будет делать шагов для вступления в Альянс

Об этом в интервью Financial Times, опубликованном 25 июня, сказал заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква.
По его словам, "члены НАТО отвергли стремления Украины" вступить в Североатлантический союз.
Поэтому Киев "ничего другого в этом плане делать не будет", отметил Жовква.
Он подчеркнул, что Украине нужна система гарантий безопасности. Жовква рассказал, что глава ОПУ Андрей Ермак ведет переговоры о таких гарантиях с представителями США, Великобритании, Германии и Франции.
В то же время, добавил Жовква, Украина хочет, чтобы любые упоминания о России как о партнере были исключены из стратегической концепции НАТО.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года Рада приняла закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
1 марта 2022 года, на фоне массового военного вторжения РФ в Украину, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Альянс не готов принять Украину в свои ряды, то должен предоставить ей гарантии безопасности.
По словам главы фракции "Слуга народа" в Раде Давида Арахамии, Украина готова рассмотреть прямые гарантии безопасности от разных стран как альтернативу членству в НАТО.
18 марта глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил возможность изменения Конституции в части евроатлантической интеграции Украины по итогам переговоров с Россией о прекращении войны. Представитель президента в Конституционном Суде, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский подчеркнул, что во время военного положения Конституцию менять нельзя.