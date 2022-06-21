На референдуме вступление в НАТО поддержали бы 76% украинцев – опрос

Против вступления в Альянс – 10%, не проголосовали бы 12%. При этом в марте поддерживали вступление в НАТО 68% украинцев.

В отличие от вступления в ЕС, вступление в НАТО более осторожно воспринимается жителями востока страны (55% – за вступление, 20% – против, 22% не пришли бы на голосование).

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 18–19 июня, в нем участвовали 120 украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты обработаны с использованием актуальных данных Государственной службы статистики. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,8%.