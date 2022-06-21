На референдуме вступление в НАТО поддержали бы 76% украинцев – опрос

Против вступления в Альянс – 10%, не проголосовали бы 12%. При этом в марте поддерживали вступление в НАТО 68% украинцев.
В отличие от вступления в ЕС, вступление в НАТО более осторожно воспринимается жителями востока страны (55% – за вступление, 20% – против, 22% не пришли бы на голосование).
Опрос проводился 18–19 июня, в нем участвовали 120 украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты обработаны с использованием актуальных данных Государственной службы статистики. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта.
Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,8%.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года Рада приняла закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
1 марта 2022 года, на фоне массового военного вторжения РФ в Украину, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Альянс не готов принять Украину в свои ряды, то должен предоставить ей гарантии безопасности.
По словам главы фракции "Слуга народа" в Раде Давида Арахамии, Украина готова рассмотреть прямые гарантии безопасности от разных стран как альтернативу членству в НАТО.
18 марта глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил возможность изменения Конституции в части евроатлантической интеграции Украины по итогам переговоров с Россией о прекращении войны. Представитель президента в Конституционном Суде, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский подчеркнул, что во время военного положения Конституцию менять нельзя.