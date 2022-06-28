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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В рамках новой стратегии НАТО США отправят в Европу еще два эсминца, увеличив их количество до шести – советник Байдена

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Салливан анонсировал резонансные заявления президента США в Мадриде
Салливан анонсировал резонансные заявления президента США в Мадриде
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден во время саммита НАТО в Мадриде сделает заявление о наращивании американских военных сил для противостояния с Россией. Об этом советник по безопасности президента Джейк Салливан заявил 28 июня на брифинге, текст его выступления публикует сайт Белого дома.

По его словам, на саммите лидеры стран НАТО согласуют новую стратегию блока. Предыдущая датируется 2010 годом, там Россия называется стратегическим партнером и не упоминается Китай. 

В новой стратегии, по словам советника, будут четко описаны угроза, которую представляет РФ, и то, как она нарушила мир в Европе. Также будут учтены "многогранные сложности, которые возникают с КНР".

"Вы увидите, как многие страны возьмут на себя обязательства увеличить оборонный вклад на восточном фланге Североатлантического союза, уделяя особое внимание Балканам и странам Балтии, а также другим союзникам в регионе", – отметил он.

Представитель Белого дома проинформировал журналистов, что США объявят на саммите о вводе дополнительных сил присутствия в евроатлантическом пространстве как на суше, так и на море.

Байден на встрече с президентом Испании должен сообщить, что Америка отправит на базу Рота в этом регионе еще два эсминца, увеличив их число до шести.

"К концу саммита вы увидите более сильную и боеспособную группировку сил НАТО. Она в полной мере будет учитывать опасность России, и не только из-за вторжения в Украину, но и ее позиции в Беларуси и странах Балтии", – подвел итог Салливан.

Контекст:

Саммит лидеров стран НАТО начался в Мадриде 28 июня. 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский накануне провели телефонные переговоры. Столтенберг обещал усилить "поддержку нашего близкого партнера Украины сейчас и в долгосрочной перспективе"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 8 июня рассказал, что "ожидает чуда" для Украины в результате  саммита. "Если оно произойдет, я буду счастлив. Я имею в виду, именно по позиции НАТО относительно Украины", – сказал он.

Теги: Россия, США, Китай, НАТО, Беларусь, Испания, Джо Байден, Йенс Столтенберг, страны Балтии, Белый дом, Мадрид, война России против Украины, Джейк Салливан
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