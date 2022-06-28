В рамках новой стратегии НАТО США отправят в Европу еще два эсминца, увеличив их количество до шести – советник Байдена

По его словам, на саммите лидеры стран НАТО согласуют новую стратегию блока. Предыдущая датируется 2010 годом, там Россия называется стратегическим партнером и не упоминается Китай.

В новой стратегии, по словам советника, будут четко описаны угроза, которую представляет РФ, и то, как она нарушила мир в Европе. Также будут учтены "многогранные сложности, которые возникают с КНР".

"Вы увидите, как многие страны возьмут на себя обязательства увеличить оборонный вклад на восточном фланге Североатлантического союза, уделяя особое внимание Балканам и странам Балтии, а также другим союзникам в регионе", – отметил он.

Представитель Белого дома проинформировал журналистов, что США объявят на саммите о вводе дополнительных сил присутствия в евроатлантическом пространстве как на суше, так и на море.

Байден на встрече с президентом Испании должен сообщить, что Америка отправит на базу Рота в этом регионе еще два эсминца, увеличив их число до шести.

"К концу саммита вы увидите более сильную и боеспособную группировку сил НАТО. Она в полной мере будет учитывать опасность России, и не только из-за вторжения в Украину, но и ее позиции в Беларуси и странах Балтии", – подвел итог Салливан.