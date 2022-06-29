Турция не будет блокировать приглашение Финляндии и Швеции в НАТО. Главное из меморандума о взаимопонимании

Подписанты согласились установить механизм взаимодействия на всех уровнях власти, включая правоохранительные органы и разведывательные службы, для противодействия терроризму и организованной преступности.
Финляндия и Швеция обязались бороться с терроризмом в соответствии с политикой НАТО и усилить для этого внутреннее законодательство.
Также обе страны согласились рассмотреть заявки Турции о депортации или экстрадиции, приняв во внимание турецкие разведданные.
Документ предусматривает установление необходимых двусторонних правовых рамок, чтобы содействовать экстрадиции и сотрудничеству с Турцией в сфере безопасности в соответствии с Европейской конвенцией об экстрадиции.
Финляндия и Швеция согласились расследовать и предотвращать финансирование, а также вербовку членов Рабочей партии Курдистана, которая в Турции считается террористической, и других экстремистских организаций.
Три страны обязались противодействовать дезинформации и предотвращать злоупотребление свободой слова, чем пользуются террористические организации.
Помимо этого, Финляндия и Швеция обеспечат, чтобы их "национальная нормативная база по экспорту оружия позволяла брать на себя новые обязательства перед союзниками и отражала их статус как членов НАТО".
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, как 14 мая президент Финляндии Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, глава Кремля заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.
18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил 13 мая, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".
16 мая Эрдоган сказал, что Турция не одобрит заявку двух скандинавских стран, потому что они "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", коими в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана (РПК). По информации Bloomberg, Турция выдвигала несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Они, в частности, касаются запрета РПК.
На встрече в Мадриде 28 июня лидеры трех стран (Нийнисте, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и Эрдоган) согласовали трехсторонний меморандум для "решения законных проблем безопасности Турции, проложив путь к членству Финляндии и Швеции в НАТО".
Сейчас саммит НАТО проходит в Мадриде, мероприятия запланированы с 28-го по 30 июня.
По словам Столтенберга, Швеция и Финляндия будут приглашены к членству в НАТО 29 июня.