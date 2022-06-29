Турция не будет блокировать приглашение Финляндии и Швеции в НАТО. Главное из меморандума о взаимопонимании

По словам Столтенберга, Швеция и Финляндия будут приглашены к членству в НАТО 29 июня на саммите в Мадриде Фото: ЕРА

Подписанты согласились установить механизм взаимодействия на всех уровнях власти, включая правоохранительные органы и разведывательные службы, для противодействия терроризму и организованной преступности.

Финляндия и Швеция обязались бороться с терроризмом в соответствии с политикой НАТО и усилить для этого внутреннее законодательство.

Также обе страны согласились рассмотреть заявки Турции о депортации или экстрадиции, приняв во внимание турецкие разведданные.

Документ предусматривает установление необходимых двусторонних правовых рамок, чтобы содействовать экстрадиции и сотрудничеству с Турцией в сфере безопасности в соответствии с Европейской конвенцией об экстрадиции.

Финляндия и Швеция согласились расследовать и предотвращать финансирование, а также вербовку членов Рабочей партии Курдистана, которая в Турции считается террористической, и других экстремистских организаций.

Три страны обязались противодействовать дезинформации и предотвращать злоупотребление свободой слова, чем пользуются террористические организации.

Помимо этого, Финляндия и Швеция обеспечат, чтобы их "национальная нормативная база по экспорту оружия позволяла брать на себя новые обязательства перед союзниками и отражала их статус как членов НАТО".