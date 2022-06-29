Глава Минобороны Великобритании заявил о "реальной опасности", что РФ может напасть на другие страны Европы

"Есть очень реальная опасность, что Россия бросит вызов другим территориям Европы, но в дни ракет большой дальности и скрытых операций расстояние уже не обеспечивает защиту", – сказал министр.

Уоллес назвал Россию "самой прямой и неотложной угрозой Европе".

Контекст:

В связи с вторжением России в Украину силы НАТО в Европе, в том числе ВВС и ПВО, приведены в повышенную боевую готовность. Генсек Альянса Столтенберг 8 марта заявил, что на восточном фланге НАТО в повышенной боеготовности находятся 130 боевых самолетов.

Накануне саммита НАТО в Мадриде Столтенберг заявил, что НАТО увеличит численность сил быстрого реагирования в Европе с нынешних 40 тыс. до более чем 300 тыс. человек.

28 июня на брифинге в Белом доме советник Байдена по безопасности Джейк Салливан заявил, что США объявят на саммите о вводе дополнительных сил присутствия в евроатлантическом пространстве как на суше, так и на море. "Вы увидите, как многие страны возьмут на себя обязательства увеличить оборонный вклад на восточном фланге Североатлантического альянса, уделяя особое внимание Балканам и странам Балтии, а также другим союзникам в регионе", – отметил он.

Президент США Джозеф Байден 29 июня подтвердил анонсированное накануне значительное увеличение присутствия американских военных сил в Европе. По его словам, Вашингтон направит в Великобританию две дополнительные эскадрильи истребителей F-35 и разместит штаб 5-й армии в Польше.