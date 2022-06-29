США направят в Великобританию две дополнительные эскадрильи F-35 и разместят штаб 5-й армии в Польше – Байден

По его словам, Вашингтон направит в Великобританию две дополнительные эскадрильи истребителей F-35 и разместит штаб 5-й армии в Польше.
Кроме того, Байден подтвердил, что на базу Рота в Испании будут направлены еще два эсминца американской армии, их общее количество будет увеличено до шести.
Он также сообщил, что дополнительная ротационная бригада войск США будет развернута в Румынии, а новые средства ПВО и другой арсенал вооружений – в Германии и Италии.
"С моей точки зрения, и я думаю, что с вашей тоже, мы посылаем безошибочный сигнал о том, что НАТО силен, сплочен и шаги, которые мы предпринимаем на этом саммите, еще больше укрепят наши коллективные силы", – сказал он Столтенбергу.
"Сейчас НАТО нужнее, чем когда-либо", – отметил он.
В связи с вторжением России в Украину силы НАТО в Европе, в том числе ВВС и ПВО, приведены в повышенную боевую готовность. Генсек Альянса Столтенберг 8 марта заявил, что на восточном фланге НАТО в повышенной боеготовности находятся 130 боевых самолетов.
Накануне саммита НАТО в Мадриде Столтенберг заявил, что НАТО увеличит численность сил быстрого реагирования в Европе c нынешних 40 тыс. до более чем 300 тыс. человек.
28 июня на брифинге в Белом доме советник Байдена по безопасности Джейк Салливан заявил, что США объявят на саммите о вводе дополнительных сил присутствия в евроатлантическом пространстве как на суше, так и на море."Вы увидите, как многие страны возьмут на себя обязательства увеличить оборонный вклад на восточном фланге Североатлантического альянса, уделяя особое внимание Балканам и странам Балтии, а также другим союзникам в регионе", – отметил он.