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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США направят в Великобританию две дополнительные эскадрильи F-35 и разместят штаб 5-й армии в Польше – Байден

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Байден: Сейчас НАТО нужнее, чем когда-либо
Байден: Сейчас НАТО нужнее, чем когда-либо
Фото: ЕРА

Президент США Джозеф Байден 29 июня на встрече с главой НАТО Йенсом Столтенбергом в Мадриде в рамках саммита Альянса подтвердил анонсированное накануне значительное увеличение присутствия американских военных сил в Европе. Видео встречи опубликовал в YouTube немецкий общественный канал Phoenix.

По его словам, Вашингтон направит в Великобританию две дополнительные эскадрильи истребителей F-35 и разместит штаб 5-й армии в Польше.

Кроме того, Байден подтвердил, что на базу Рота в Испании будут направлены еще два эсминца американской армии, их общее количество будет увеличено до шести.

Он также сообщил, что дополнительная ротационная бригада войск США будет развернута в Румынии, а новые средства ПВО и другой арсенал вооружений –  в Германии и Италии.

"С моей точки зрения, и я думаю, что с вашей тоже, мы посылаем безошибочный сигнал о том, что НАТО силен, сплочен и шаги, которые мы предпринимаем на этом саммите, еще больше укрепят наши коллективные силы", – сказал он Столтенбергу.

"Сейчас НАТО нужнее, чем когда-либо", – отметил он.

Контекст:

В связи с вторжением России в Украину силы НАТО в Европе, в том числе ВВС и ПВО, приведены в повышенную боевую готовность. Генсек Альянса Столтенберг 8 марта заявил, что на восточном фланге НАТО в повышенной боеготовности находятся 130 боевых самолетов.

Накануне саммита НАТО в Мадриде Столтенберг заявил, что НАТО увеличит численность сил быстрого реагирования в Европе c нынешних 40 тыс. до более чем 300 тыс. человек.

28 июня на брифинге в Белом доме советник Байдена по безопасности Джейк Салливан заявил, что США объявят на саммите о вводе дополнительных сил присутствия в евроатлантическом пространстве как на суше, так и на море."Вы увидите, как многие страны возьмут на себя обязательства увеличить оборонный вклад на восточном фланге Североатлантического альянса, уделяя особое внимание Балканам и странам Балтии, а также другим союзникам в регионе", – отметил он.

Теги: США, Германия, НАТО, Румыния, Польша, Великобритания, Италия, Джо Байден, Йенс Столтенберг, Мадрид, война России против Украины, F-35
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