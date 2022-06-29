США направят в Великобританию две дополнительные эскадрильи F-35 и разместят штаб 5-й армии в Польше – Байден

По его словам, Вашингтон направит в Великобританию две дополнительные эскадрильи истребителей F-35 и разместит штаб 5-й армии в Польше.

Кроме того, Байден подтвердил, что на базу Рота в Испании будут направлены еще два эсминца американской армии, их общее количество будет увеличено до шести.

Он также сообщил, что дополнительная ротационная бригада войск США будет развернута в Румынии, а новые средства ПВО и другой арсенал вооружений – в Германии и Италии.

"С моей точки зрения, и я думаю, что с вашей тоже, мы посылаем безошибочный сигнал о том, что НАТО силен, сплочен и шаги, которые мы предпринимаем на этом саммите, еще больше укрепят наши коллективные силы", – сказал он Столтенбергу.

"Сейчас НАТО нужнее, чем когда-либо", – отметил он.