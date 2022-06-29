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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Где мы теряем одного человека, Россия теряет пять

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Зеленский отмечает, что Украина воюет эффективно и бьет врага в соотношении один к пяти
Зеленский отмечает, что Украина воюет эффективно и бьет врага в соотношении один к пяти
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский оценил соотношение потерь Вооруженных сил Украины и армии России в войне как один к пяти. Однако Украине все равно требуется поддержка партнеров, так как оккупанты имеют превосходство в силе и технике в 10 раз. Об этом Зеленский сказал в интервью американскому телеканалу NBC, видео которого опубликовано 29 июня в Telegram-канале президента Украины.

"Там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек. Там где мы теряем один танк, они теряют пять. Вот так мы боремся", – отметил украинский лидер.

По словам президента Украины, есть и другие цифры: "На один наш танк у них 10 танков, на одного нашего бойца – их 10 военных".

"И какими бы крепкими мы ни были, их в 10 раз больше и это очень сложно. Нам сложно, но мы стоим", – заявил Зеленский.

Он добавил, что Украине сложно выстоять один на один против РФ в таких обстоятельствах.

"Поэтому очень важна поддержка Европы, прежде всего – США: от общества до президента Джо Байдена... Мы не сможем одни, и слава богу, что нам помогают", –.сказал украинский лидер.

Зеленский убежден, что война закончится победой Украины.

"Как бы тяжело ни было, мы должны вытеснить оккупантов с нашей земли. Сколько сможем, мы будем это делать", – заявил глава государства.

Контекст:

Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину с целью неких "денацификации" и "демилитаризации".

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, добавил Жданов. При этом "скрытая мобилизация" в РФ идет полным ходом, отметил эксперт.

По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний (ЧВК) и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.

Украину сейчас защищают 700 тыс. человек, рассказывал президент страны Владимир Зеленский 21 мая. 250-тысячной армии для обороны государства с территорией, как у Украины, мало, подчеркивал он. Мобилизация в Украине продолжается в плановом режиме.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович 20 июня оценил потери ВСУ в войне с Россией в 10 тыс. убитыми и 30 тыс. ранеными.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 29 июня оккупанты потеряли в Украине почти 35 тыс. военнослужащих убитыми и 1572 танка.

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