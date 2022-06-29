Зеленский: Где мы теряем одного человека, Россия теряет пять

Зеленский отмечает, что Украина воюет эффективно и бьет врага в соотношении один к пяти Фото: president.gov.ua

"Там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек. Там где мы теряем один танк, они теряют пять. Вот так мы боремся", – отметил украинский лидер.

По словам президента Украины, есть и другие цифры: "На один наш танк у них 10 танков, на одного нашего бойца – их 10 военных".

"И какими бы крепкими мы ни были, их в 10 раз больше и это очень сложно. Нам сложно, но мы стоим", – заявил Зеленский.

Он добавил, что Украине сложно выстоять один на один против РФ в таких обстоятельствах.

"Поэтому очень важна поддержка Европы, прежде всего – США: от общества до президента Джо Байдена... Мы не сможем одни, и слава богу, что нам помогают", –.сказал украинский лидер.

Зеленский убежден, что война закончится победой Украины.

"Как бы тяжело ни было, мы должны вытеснить оккупантов с нашей земли. Сколько сможем, мы будем это делать", – заявил глава государства.