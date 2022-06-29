Зеленский: Где мы теряем одного человека, Россия теряет пять

"Там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек. Там где мы теряем один танк, они теряют пять. Вот так мы боремся", – отметил украинский лидер.
По словам президента Украины, есть и другие цифры: "На один наш танк у них 10 танков, на одного нашего бойца – их 10 военных".
"И какими бы крепкими мы ни были, их в 10 раз больше и это очень сложно. Нам сложно, но мы стоим", – заявил Зеленский.
Он добавил, что Украине сложно выстоять один на один против РФ в таких обстоятельствах.
"Поэтому очень важна поддержка Европы, прежде всего – США: от общества до президента Джо Байдена... Мы не сможем одни, и слава богу, что нам помогают", –.сказал украинский лидер.
Зеленский убежден, что война закончится победой Украины.
"Как бы тяжело ни было, мы должны вытеснить оккупантов с нашей земли. Сколько сможем, мы будем это делать", – заявил глава государства.
Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину с целью неких "денацификации" и "демилитаризации".
Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, добавил Жданов. При этом "скрытая мобилизация" в РФ идет полным ходом, отметил эксперт.
По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний (ЧВК) и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.
Украину сейчас защищают 700 тыс. человек, рассказывал президент страны Владимир Зеленский 21 мая. 250-тысячной армии для обороны государства с территорией, как у Украины, мало, подчеркивал он. Мобилизация в Украине продолжается в плановом режиме.
Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович 20 июня оценил потери ВСУ в войне с Россией в 10 тыс. убитыми и 30 тыс. ранеными.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 29 июня оккупанты потеряли в Украине почти 35 тыс. военнослужащих убитыми и 1572 танка.