Зеленский обсудил с американским сенатором важность признания России страной-спонсором терроризма – ОП

Как сказано в релизе, Зеленский во время беседы с сенатором отметил, что для Украины важен его визит, а также двухпалатная поддержка США.

Президент рассказал собеседнику о ситуации на фронте и ракетных ударах РФ по Украине. Они были нанесены перед и во время саммита G7, который проходил 26–28 июня в Германии, а также накануне саммита НАТО, который завтра начнется в Мадриде.

Это – вызов безопасности не только для Украины, но и для всего Европейского континента, Россия должна понести наказание, подчеркнул он.

Собеседники также говорили о признании России государством-спонсором терроризма, о двустороннем сотрудничестве и санкциях против РФ и восстановлении Украины.

"В ходе беседы была отмечена важность признания России государством – спонсором терроризма", – отмечается в релизе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)