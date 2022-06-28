Зеленский обсудил с американским сенатором важность признания России страной-спонсором терроризма – ОП

Как сказано в релизе, Зеленский во время беседы с сенатором отметил, что для Украины важен его визит, а также двухпалатная поддержка США.
Президент рассказал собеседнику о ситуации на фронте и ракетных ударах РФ по Украине. Они были нанесены перед и во время саммита G7, который проходил 26–28 июня в Германии, а также накануне саммита НАТО, который завтра начнется в Мадриде.
Это – вызов безопасности не только для Украины, но и для всего Европейского континента, Россия должна понести наказание, подчеркнул он.
Собеседники также говорили о признании России государством-спонсором терроризма, о двустороннем сотрудничестве и санкциях против РФ и восстановлении Украины.
"В ходе беседы была отмечена важность признания России государством – спонсором терроризма", – отмечается в релизе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Комитет Сената США по международным отношениям 22 июня одобрил резолюцию с призывом включить Россию в список стран, поддерживающих терроризм. Как объяснял Зеленский, юридическое решение должен принять Госдеп США, Украина призывает к принятию этого решения.
Риш во время поездки в Украину посетил освобожденные от оккупантов Гостомель и Ирпень Киевской области.