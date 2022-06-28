Песков предлагает Украине капитулировать – и "все прекратится" до конца текущих суток

Песков намекнул, что если Украина сложит оружие и выполнит требования РФ, война тут же закончится Фото: kremlin.ru

Песков, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского к лидерам "Большой семерки" активизировать поставки вооружений, чтобы война могла закончиться до зимы, отметил, что боевые действия могут закончиться гораздо раньше.

Для этого, сообщил спикер Путина, украинская сторона должна отдать приказ "националистическим подразделениям" и украинским военным сложить оружие. Кроме того, Украина должна выполнить условия РФ [о денацификации и демилитаризации].

По сообщениям нескольких авторитетных мировых СМИ, Зеленский во время сеанса видеосвязи 27 июня с саммитом лидеров G7 призвал сделать максимум для прекращения войны до конца года, в том числе путем усиления санкций против России. Президент Украины добавил, что сейчас, по его мнению, время для переговоров Украины с Россией еще не пришло.