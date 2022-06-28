Песков предлагает Украине капитулировать – и "все прекратится" до конца текущих суток

Песков, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского к лидерам "Большой семерки" активизировать поставки вооружений, чтобы война могла закончиться до зимы, отметил, что боевые действия могут закончиться гораздо раньше.
Для этого, сообщил спикер Путина, украинская сторона должна отдать приказ "националистическим подразделениям" и украинским военным сложить оружие. Кроме того, Украина должна выполнить условия РФ [о денацификации и демилитаризации].
По сообщениям нескольких авторитетных мировых СМИ, Зеленский во время сеанса видеосвязи 27 июня с саммитом лидеров G7 призвал сделать максимум для прекращения войны до конца года, в том числе путем усиления санкций против России. Президент Украины добавил, что сейчас, по его мнению, время для переговоров Украины с Россией еще не пришло.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.
В ОП подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.
Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время визита в Вашингтон 15 июня заявил, что Украина сейчас находится в слабой переговорной позиции, поэтому не хочет садиться за стол переговоров.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с Зеленским 16 июня в Киеве заявил, что Германия и Франция не будут требовать, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией.