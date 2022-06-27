"Нет, не согласны". Песков заявил, что в России нет дефолта

"Нет, не согласны", – ответил он на вопрос, согласно ли руководство страны с тем, что в России наступил дефолт.

Как считает спикер Путина, утверждения о дефолте "абсолютно неправомерны", потому что еще в мае Россия произвела требуемый платеж в валюте.

"А тот факт, что Euroclear удержал эти деньги, не довел их до получателей, это уже не наши проблемы. То есть никаких оснований называть ситуацию дефолтом нет", – подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского президента также высказал мнение, что резервы РФ в рамках санкций "заблокированы незаконно". Соответственно, считает Песков, любые попытки каким-либо образом использовать российские резервы также будут незаконными "и, по сути, будут означать прямое воровство".

В ночь на 27 июня истек льготный для России период по выплате процентов на сумму около $100 млн, подлежащий выплате 27 мая. Пропуск этого крайнего срока считается событием дефолта по суверенному долгу в иностранной валюте – первым в РФ за 100 лет, писало Bloomberg. В агентстве предположили, что официально РФ не будет объявлять о дефолте, но факт невыплаты инвесторам будет зафиксирован.