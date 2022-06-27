"Нет, не согласны". Песков заявил, что в России нет дефолта

"Нет, не согласны", – ответил он на вопрос, согласно ли руководство страны с тем, что в России наступил дефолт.
Как считает спикер Путина, утверждения о дефолте "абсолютно неправомерны", потому что еще в мае Россия произвела требуемый платеж в валюте.
"А тот факт, что Euroclear удержал эти деньги, не довел их до получателей, это уже не наши проблемы. То есть никаких оснований называть ситуацию дефолтом нет", – подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь российского президента также высказал мнение, что резервы РФ в рамках санкций "заблокированы незаконно". Соответственно, считает Песков, любые попытки каким-либо образом использовать российские резервы также будут незаконными "и, по сути, будут означать прямое воровство".
В ночь на 27 июня истек льготный для России период по выплате процентов на сумму около $100 млн, подлежащий выплате 27 мая. Пропуск этого крайнего срока считается событием дефолта по суверенному долгу в иностранной валюте – первым в РФ за 100 лет, писало Bloomberg. В агентстве предположили, что официально РФ не будет объявлять о дефолте, но факт невыплаты инвесторам будет зафиксирован.
После введенных против РФ санкций за вторжение в Украину рейтинговые агентства понизили ее кредитные рейтинги. В частности, 9 марта Fitch заявило, что считает неизбежным ее суверенный дефолт.
В министерстве финансов РФ заявили, что, не имея доступа к валютным резервам, Россия будет производить платежи в рублях. Но, как пояснило рейтинговое агентство Fitch, выплата купонов по евробондам в национальной валюте будет означать суверенный дефолт России.
6 апреля Россия впервые расплатилась по евробондам в рублях. В министерстве финансов заявили, что банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022-м и 2042 году на сумму $649,2 млн. После этого агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до "выборочного дефолта".
После первой выплаты в рублях был установлен 30-дневный льготный период, который заканчивался 4 мая. РФ грозил дефолт, если бы она не успела рассчитаться в долларах до этой даты.
Однако 29 апреля министерство финансов РФ заявило, что выплатило $564,8 млн по еврооблигациям 2022 года и $84,4 млн по облигациям 2042 года. Обе выплаты были произведены в долларах. По данным Bloomberg, Россия использовала неподсанкционный банк "Банк Дом.РФ" для выплаты купонов по своим еврооблигациям за счет долларовых резервов. Затем "Банк Дом.РФ" передал средства банку-корреспонденту Bank of New York Mellon.
США в конце мая закрыли лазейку в санкциях и РФ не сможет использовать альтернативный способ для оплаты, подчеркивал Bloomberg.
Министр финансов РФ Антон Силуанов 23 июня заявил, что "вся эта ситуация выглядит как фарс", и отказался считать дефолтом прекращение выплат по госдолгу в валюте, сообщал российский Forbes.