В России впервые за столетие наступил дефолт по валютным долговым обязательствам – Bloomberg

Оно отмечает, что это стало "кульминацией все более жестких западных санкций, которые перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам" и произошло впервые более чем за век.

Bloomberg напоминает, что во время финансового кризиса в России и обвала рубля в 1998 году правительство президента Бориса Ельцина объявило дефолт по своему внутреннему долгу в размере $40 млрд. Но дефолт по отношению к своим иностранным кредиторам Россия в последний раз испытывала в 1918 году. Тогда большевики под руководством Владимира Ленина отказались от долгов царской эпохи, которые в сегодняшних деньгах эксперты оценивают в сумму, приближающуюся к $1 трлн.

Хасан Малик, старший аналитик по суверенным государствам в Loomis Sayles & Company LP считает, что нынешний российский дефолт будет одним из самых исторически значимых. Он подчеркнул, что это "очень, очень редкая ситуация, когда правительство, у которого в противном случае были бы средства, другие правительства вынуждают объявить дефолт".

По оценке агентства, наступивший в РФ дефолт – "это мрачный признак быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя", поскольку "валютные резервы центрального банка заморожены, а крупнейшие банки отрезаны от мировой финансовой системы".

В то же время, отмечает Bloomberg, с учетом ущерба, уже нанесенного российской экономике и рынкам, дефолт пока "носит в основном символический характер и мало что значит для россиян, переживающих двузначную инфляцию и худший экономический спад за последние годы".

По данным журналистов, официально РФ не будет объявлять о дефолте, но факт невыплаты инвесторам будет зафиксирован.

Министр финансов РФ Антон Силуанов 23 июня заявил, что "вся эта ситуация выглядит как фарс", и отказался считать дефолтом прекращение выплат по госдолгу в валюте, сообщал российский Forbes.

Он подчеркнул, что Россия не отказывается от исполнения обязательств и "предпринимает все возможные действия, чтобы в полном объеме доводить средства до всех инвесторов", а единственная причина перехода на расчеты в рублях – отказ зарубежных контрагентов проводить платежи в иностранной валюте.

"Есть все основания полагать, что создание искусственных преград для Российской Федерации по обслуживанию государственного внешнего долга нужно для того, чтобы повесить ярлык "дефолт". Заявить можно, что угодно, и ярлык попытаться повесить. Но все, кто разбирается, понимают, что никакой это не дефолт", – заявил глава минфина РФ.