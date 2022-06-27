В России впервые за столетие наступил дефолт по валютным долговым обязательствам – Bloomberg

Оно отмечает, что это стало "кульминацией все более жестких западных санкций, которые перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам" и произошло впервые более чем за век.
Bloomberg напоминает, что во время финансового кризиса в России и обвала рубля в 1998 году правительство президента Бориса Ельцина объявило дефолт по своему внутреннему долгу в размере $40 млрд. Но дефолт по отношению к своим иностранным кредиторам Россия в последний раз испытывала в 1918 году. Тогда большевики под руководством Владимира Ленина отказались от долгов царской эпохи, которые в сегодняшних деньгах эксперты оценивают в сумму, приближающуюся к $1 трлн.
Хасан Малик, старший аналитик по суверенным государствам в Loomis Sayles & Company LP считает, что нынешний российский дефолт будет одним из самых исторически значимых. Он подчеркнул, что это "очень, очень редкая ситуация, когда правительство, у которого в противном случае были бы средства, другие правительства вынуждают объявить дефолт".
По оценке агентства, наступивший в РФ дефолт – "это мрачный признак быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя", поскольку "валютные резервы центрального банка заморожены, а крупнейшие банки отрезаны от мировой финансовой системы".
В то же время, отмечает Bloomberg, с учетом ущерба, уже нанесенного российской экономике и рынкам, дефолт пока "носит в основном символический характер и мало что значит для россиян, переживающих двузначную инфляцию и худший экономический спад за последние годы".
По данным журналистов, официально РФ не будет объявлять о дефолте, но факт невыплаты инвесторам будет зафиксирован.
Министр финансов РФ Антон Силуанов 23 июня заявил, что "вся эта ситуация выглядит как фарс", и отказался считать дефолтом прекращение выплат по госдолгу в валюте, сообщал российский Forbes.
Он подчеркнул, что Россия не отказывается от исполнения обязательств и "предпринимает все возможные действия, чтобы в полном объеме доводить средства до всех инвесторов", а единственная причина перехода на расчеты в рублях – отказ зарубежных контрагентов проводить платежи в иностранной валюте.
"Есть все основания полагать, что создание искусственных преград для Российской Федерации по обслуживанию государственного внешнего долга нужно для того, чтобы повесить ярлык "дефолт". Заявить можно, что угодно, и ярлык попытаться повесить. Но все, кто разбирается, понимают, что никакой это не дефолт", – заявил глава минфина РФ.
После введенных против РФ санкций за вторжение в Украину рейтинговые агентства понизили ее кредитные рейтинги. В частности, 9 марта Fitch заявило, что считает неизбежным ее суверенный дефолт.
В министерстве финансов РФ заявили, что, не имея доступа к валютным резервам, Россия будет производить платежи в рублях. Но, как пояснило рейтинговое агентство Fitch, выплата купонов по евробондам в национальной валюте будет означать суверенный дефолт России.
6 апреля Россия впервые расплатилась по евробондам в рублях. В министерстве финансов заявили, что банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022-м и 2042 году на сумму $649,2 млн. После этого агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до "выборочного дефолта".
После первой выплаты в рублях был установлен 30-дневный льготный период, который заканчивался 4 мая. РФ грозил дефолт, если бы она не успела рассчитаться в долларах до этой даты.
Однако 29 апреля министерство финансов РФ заявило, что выплатило $564,8 млн по еврооблигациям 2022 года и $84,4 млн по облигациям 2042 года. Обе выплаты были произведены в долларах. По данным Bloomberg, Россия использовала неподсанкционный банк "Банк Дом.РФ" для выплаты купонов по своим еврооблигациям за счет долларовых резервов. Затем "Банк Дом.РФ" передал средства банку-корреспонденту Bank of New York Mellon.
США в конце мая закрыли лазейку в санкциях и РФ не сможет использовать альтернативный способ для оплаты, подчеркивал Bloomberg.