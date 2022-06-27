ГОРДОН
 
 
МИР

В России впервые за столетие наступил дефолт по валютным долговым обязательствам – Bloomberg

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дефолт пока "носит в основном символический характер", отметили в Bloonberg
Дефолт пока "носит в основном символический характер", отметили в Bloonberg
Фото: depositphotos.com

В России произошел дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте: в ночь на 27 июня истек льготный период по выплате процентов на сумму около $100 млн, подлежащий выплате 27 мая. Пропуск этого крайнего срока считается событием дефолта, пишет агентство Bloomberg.

Оно отмечает, что это стало "кульминацией все более жестких западных санкций, которые перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам" и произошло впервые более чем за век.

Bloomberg напоминает, что во время финансового кризиса в России и обвала рубля в 1998 году правительство президента Бориса Ельцина объявило дефолт по своему внутреннему долгу в размере $40 млрд. Но дефолт по отношению к своим иностранным кредиторам Россия в последний раз испытывала в 1918 году. Тогда большевики под руководством Владимира Ленина отказались от долгов царской эпохи, которые в сегодняшних деньгах эксперты оценивают в сумму, приближающуюся к $1 трлн. 

Хасан Малик, старший аналитик по суверенным государствам в Loomis Sayles & Company LP считает, что нынешний российский дефолт будет одним из самых исторически значимых. Он подчеркнул, что это "очень, очень редкая ситуация, когда правительство, у которого в противном случае были бы средства, другие правительства вынуждают объявить дефолт". 

По оценке агентства, наступивший в РФ дефолт – "это мрачный признак быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя", поскольку "валютные резервы центрального банка заморожены, а крупнейшие банки отрезаны от мировой финансовой системы".

В то же время, отмечает Bloomberg, с учетом ущерба, уже нанесенного российской экономике и рынкам, дефолт пока "носит в основном символический характер и мало что значит для россиян, переживающих двузначную инфляцию и худший экономический спад за последние годы".

По данным журналистов, официально РФ не будет объявлять о дефолте, но факт невыплаты инвесторам будет зафиксирован.

Министр финансов РФ Антон Силуанов 23 июня заявил, что "вся эта ситуация выглядит как фарс", и отказался считать дефолтом прекращение выплат по госдолгу в валюте, сообщал российский Forbes.

Он подчеркнул, что Россия не отказывается от исполнения обязательств и "предпринимает все возможные действия, чтобы в полном объеме доводить средства до всех инвесторов", а единственная причина перехода на расчеты в рублях – отказ зарубежных контрагентов проводить платежи в иностранной валюте. 

"Есть все основания полагать, что создание искусственных преград для Российской Федерации по обслуживанию государственного внешнего долга нужно для того, чтобы повесить ярлык "дефолт". Заявить можно, что угодно, и ярлык попытаться повесить. Но все, кто разбирается, понимают, что никакой это не дефолт", – заявил глава минфина РФ. 

Контекст:

После введенных против РФ санкций за вторжение в Украину рейтинговые агентства понизили ее кредитные рейтинги. В частности, 9 марта Fitch заявило, что считает неизбежным ее суверенный дефолт.

В министерстве финансов РФ заявили, что, не имея доступа к валютным резервам, Россия будет производить платежи в рублях. Но, как пояснило рейтинговое агентство Fitch, выплата купонов по евробондам в национальной валюте будет означать суверенный дефолт России.

6 апреля Россия впервые расплатилась по евробондам в рублях. В министерстве финансов заявили, что банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022-м и 2042 году на сумму $649,2 млн. После этого агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до "выборочного дефолта".

После первой выплаты в рублях был установлен 30-дневный льготный период, который заканчивался 4 мая. РФ грозил дефолт, если бы она не успела рассчитаться в долларах до этой даты.

Однако 29 апреля министерство финансов РФ заявило, что выплатило $564,8 млн по еврооблигациям 2022 года и $84,4 млн по облигациям 2042 года. Обе выплаты были произведены в долларах. По данным Bloomberg, Россия использовала неподсанкционный банк "Банк Дом.РФ" для выплаты купонов по своим еврооблигациям за счет долларовых резервов. Затем "Банк Дом.РФ" передал средства банку-корреспонденту Bank of New York Mellon.

США в конце мая закрыли лазейку в санкциях и РФ не сможет использовать альтернативный способ для оплаты, подчеркивал Bloomberg.

Теги: Россия, санкции, экономика, дефолт, Антон Силуанов, облигации, евробонды, деньги, кредиты, еврооблигации, выплаты, финансы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Могилевская о Путине: Врага надо убивать – молча и наповал. И контрольный в голову. Я неплохо стреляю
  Могилевская о Путине: Врага надо убивать – молча и наповал. И контрольный в голову. Я неплохо стреляю
  "Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди
  "Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди
"Сексуальнее, чем самая сексуальная". Кардашян засветила фигуру в бикини во время плавания
"Сексуальнее, чем самая сексуальная". Кардашян засветила фигуру в бикини во время плавания
  Кондратюк о своем брате: На херсонских номерах машина приехала с ФСБшниками. Склоняли к работе на них. Но он сказал: "Я не буду"
  Кондратюк о своем брате: На херсонских номерах машина приехала с ФСБшниками. Склоняли к работе на них. Но он сказал: "Я не буду"
  Ведущая Надежда Матвеева рассказала, почему не отговаривала сына от решения пойти добровольцем на фронт
  Ведущая Надежда Матвеева рассказала, почему не отговаривала сына от решения пойти добровольцем на фронт
"Внимание, красотка", "Просто невероятно". 57-летняя Херли позировала на велосипеде в бикини
"Внимание, красотка", "Просто невероятно". 57-летняя Херли позировала на велосипеде в бикини
  Елена Зеленская ответила французскому телеканалу, почему не покинула Украину
  Елена Зеленская ответила французскому телеканалу, почему не покинула Украину
  Кондратюк: Арестович – это Дед Панас, который нравится не детям, а женщинам
  Кондратюк: Арестович – это Дед Панас, который нравится не детям, а женщинам
50-летняя принцесса Норвегии высказалась о бисексуальности своего 47-летнего жениха – темнокожего шамана
50-летняя принцесса Норвегии высказалась о бисексуальности своего 47-летнего жениха – темнокожего шамана
  Ведущая Матвеева о сестре из РФ: Она думала, что спасение – это приехать к ним. Я написала: "Ваши убивают наших людей и детей"
  Ведущая Матвеева о сестре из РФ: Она думала, что спасение – это приехать к ним. Я написала: "Ваши убивают наших людей и детей"
Российская актриса Хаматова: Россия сошла с ума 20 лет назад. Только я этого не понимала
Российская актриса Хаматова: Россия сошла с ума 20 лет назад. Только я этого не понимала
"Быть в состоянии сделать это в 96 лет – замечательно". Елизавета II вопреки советам врачей проехалась верхом на лошади – СМИ
"Быть в состоянии сделать это в 96 лет – замечательно". Елизавета II вопреки советам врачей проехалась верхом на лошади – СМИ
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь (456109)
2
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео (229507)
3
"Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак (185485)
4
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах (115833)
5
"Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым (109550)
6
"Опять троллинг!" Арестович рассказал, когда Украину примут в ЕС (71916)
7
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале (67471)
8
Michelle Andrade рассказала, кто еще из известных артистов, кроме нее, ушел от Потапа и Горовой (56721)
 
 
 
 