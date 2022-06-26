Россия находится в нескольких часах от дефолта – Bloomberg

Россия весной пыталась провести платеж в рублях, что поставило ее под угрозу дефолта, потом она нашла альтернативный способ и заплатила в долларах. Этот альтернативный путь сейчас заблокирован Фото: depositphotos.com

Об этом сообщило агентство Bloomberg, которое ознакомилось с документами об облигациях.

По данным журналистов, официально РФ не будет объявлять о дефолте, но факт невыплаты инвесторам будет зафиксирован.

Если Россия не проведет оплату, уже утром 27 июня она будет в состоянии дефолта по внешнему долгу – впервые с начала прошлого века, пишет агентство.

Как отмечает Bloomberg, дефолт будет "пока преимущественно символическим событием", так как РФ уже является политическим, экономическим и финансовым изгоем в большинстве стран мира.