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Россия находится в нескольких часах от дефолта – Bloomberg

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Россия весной пыталась провести платеж в рублях, что поставило ее под угрозу дефолта, потом она нашла альтернативный способ и заплатила в долларах. Этот альтернативный путь сейчас заблокирован
Россия весной пыталась провести платеж в рублях, что поставило ее под угрозу дефолта, потом она нашла альтернативный способ и заплатила в долларах. Этот альтернативный путь сейчас заблокирован
Фото: depositphotos.com

Россия балансировала несколько месяцев на грани дефолта и может оказаться в этом состоянии в течение нескольких часов – вечером 26 июня заканчивается льготный период выплат по пропущенным платежам РФ по внешним облигациям на $100 млн.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, которое ознакомилось с документами об облигациях.

По данным журналистов, официально РФ не будет объявлять о дефолте, но факт невыплаты инвесторам будет зафиксирован.

Если Россия не проведет оплату, уже утром 27 июня она будет в состоянии дефолта по внешнему долгу – впервые с начала прошлого века, пишет агентство.

Как отмечает Bloomberg, дефолт будет "пока преимущественно символическим событием", так как РФ уже является политическим, экономическим и финансовым изгоем в большинстве стран мира.

Контекст:

После введенных против РФ санкций за вторжение в Украину рейтинговые агентства понизили ее кредитные рейтинги. В частности, 9 марта Fitch заявило, что считает неизбежным ее суверенный дефолт.

В министерстве финансов РФ заявили, что, не имея доступа к валютным резервам, Россия будет производить платежи в рублях. Но, как пояснило рейтинговое агентство Fitch, выплата купонов по евробондам в национальной валюте будет означать суверенный дефолт России.

6 апреля Россия впервые расплатилась по евробондам в рублях. В министерстве финансов заявили, что банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022-м и 2042 году на сумму $649,2 млн. После этого агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до "выборочного дефолта".

После первой выплаты в рублях был установлен 30-дневный льготный период, который заканчивался 4 мая. РФ грозил дефолт, если бы она не успела рассчитаться в долларах до этой даты.

Однако 29 апреля министерство финансов РФ заявило, что выплатило $564,8 млн по еврооблигациям 2022 года и $84,4 млн по облигациям 2042 года. Обе выплаты были произведены в долларах. По данным Bloomberg, Россия использовала неподсанкционный банк "Банк Дом.РФ" для выплаты купонов по своим еврооблигациям за счет долларовых резервов. Затем "Банк Дом.РФ" передал средства банку-корреспонденту Bank of New York Mellon.

США в конце мая закрыли лазейку в санкциях и РФ не сможет использовать альтернативный способ для оплаты, подчеркивает Bloomberg.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, санкции, валюта, доллар, дефолт, облигации, евробонды, еврооблигации, выплаты
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