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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Правоохранители и разведка делают все, чтобы установить всех военных РФ, ответственных за террор против наших городов

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Зеленский: Каждый из пропагандистов также будет наказан
Зеленский: Каждый из пропагандистов также будет наказан
Фото: president.gov.ua

Информация обо всех россиянах, которые причастны к преступлениям против украинцев, будет известна всему миру, и каждый понесет наказание. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, опубликованного 28 июня на YouTube-канале Офиса президента.

"Правоохранительные органы и разведка Украины делают все, чтобы установить всех российских военных, ответственных за террор против наших городов. Фамилии, лица и вся информация о каждом из этих террористов будут известны миру. Никто из них не сможет избежать ответственности и персональных санкций для этих лиц будет недостаточно. Приговор суда и тюрьма – вот это минимум, которого они заслуживают. И отдельно хочу сказать об ответственности тех российских пропагандистов, которые врут об этом терроре, пытающихся оправдать действия российской армии. Каждый из вас также будет наказан", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 31 мая, что в Украине открыто уже около 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях, совершенных российской армией.

17 июня в Украине запустили "Книгу палачей" с базой данных о российских военных преступниках и галерей фотографий, иллюстрирующих преступления оккупантов на территории Украины. В базе на 29 июня размешены верифицированные данные о 610 оккупантах.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, разведка, Владимир Зеленский, война России против Украины
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