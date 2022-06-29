Зеленский: Правоохранители и разведка делают все, чтобы установить всех военных РФ, ответственных за террор против наших городов

"Правоохранительные органы и разведка Украины делают все, чтобы установить всех российских военных, ответственных за террор против наших городов. Фамилии, лица и вся информация о каждом из этих террористов будут известны миру. Никто из них не сможет избежать ответственности и персональных санкций для этих лиц будет недостаточно. Приговор суда и тюрьма – вот это минимум, которого они заслуживают. И отдельно хочу сказать об ответственности тех российских пропагандистов, которые врут об этом терроре, пытающихся оправдать действия российской армии. Каждый из вас также будет наказан", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 31 мая, что в Украине открыто уже около 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях, совершенных российской армией.
17 июня в Украине запустили "Книгу палачей" с базой данных о российских военных преступниках и галерей фотографий, иллюстрирующих преступления оккупантов на территории Украины. В базе на 29 июня размешены верифицированные данные о 610 оккупантах.