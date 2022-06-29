Глава Нацполиции Украины: Для мародеров военное положение – это Клондайк

"У нас начато более 17,3 тыс. уголовных производств именно по имущественным преступлениям, совершенным в условиях военного времени. Это насчет граждан Украины. Вы должны понимать, что практически все – кражи: 16,6 тыс.", – сказал он.
Глава Нацполиции отметил, что злоумышленники пользуются отсутствием дома миллионов людей и тем, что на парковках оставлены автомобили.
"Для данной категории граждан во время военного положения подобное – это Клондайк. Но мы уже в рамках этих уголовных производств подписали более 3,6 тыс. подозрений в совершении подобных преступлений. И работа продолжается", – подчеркнул Клименко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов говорил в интервью изданию "ГОРДОН", что после случившегося 24 февраля открытого вторжения российских войск в Украину в стране чрезвычайно упал уровень преступности.
В мае Служба безопасности Украины сообщила о запуске чат-бота в Telegram "Стоп мародер". Он предназначен для сбора информации о мародерах, разворовывающих чужое имущество во время войны. Эти данные будут проверены и размещены на созданном СБУ сайте stopmarauder.com.ua, говорили в спецслужбе.