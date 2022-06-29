Глава Нацполиции Украины: Для мародеров военное положение – это Клондайк

В полиции рассказали о мародерстве во время войны Фото: Національна поліція України / Facebook

"У нас начато более 17,3 тыс. уголовных производств именно по имущественным преступлениям, совершенным в условиях военного времени. Это насчет граждан Украины. Вы должны понимать, что практически все – кражи: 16,6 тыс.", – сказал он.

Глава Нацполиции отметил, что злоумышленники пользуются отсутствием дома миллионов людей и тем, что на парковках оставлены автомобили.

"Для данной категории граждан во время военного положения подобное – это Клондайк. Но мы уже в рамках этих уголовных производств подписали более 3,6 тыс. подозрений в совершении подобных преступлений. И работа продолжается", – подчеркнул Клименко.

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