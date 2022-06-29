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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Для перехода украинских войск в контрнаступление на всех участках фронта нужны люди, время и деньги – Кривонос

Бои идут на юге и востоке Украины
Бои идут на юге и востоке Украины
Фото: ЕРА

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал Сергей Кривонос в интервью "РБК-Украина", которое было опубликовано 28 июня, ответил на вопрос, чего украинской армии не хватает для широкого контрнаступления на всех участках фронта и освобождения всей территории страны.

"Время, деньги и люди. Люди должны быть обучены, мотивированы, вооружены и оснащены. У них должно быть определенное количество необходимой техники. Время – чтобы подготовить этих людей и обеспечить. И деньги – чтобы этот весь процесс запустить", – сказал генерал.

По его словам, нужно также "остановить врага и заставить его полностью отказаться от желания наступать на определенных участках".

"Это, пожалуй, один из основных элементов нашего успеха в запланированном контрнаступлении. Контрнаступление как раз может быть не на тех участках, о которых все говорят, а там, где мы сможем достичь нашего результата. Одна из основных задач – это рассечь группировку врага на несколько частей. Тогда это увеличит и ускорит наши наступательные способности", – объяснил Кривонос.

Он считает, что нет пока "наращивания работы с населением".

"У населения должно быть гораздо больше оборонительных навыков. Речь идет не только о возможности оказания первой медицинской помощи, а прежде всего о владении оружием. У нас в оружии должны разбираться не только военные, но и гражданские, которые в любой момент могли бы встать на защиту наших городов", – подчеркнул Кривонос.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину с целью неких "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

В начале апреля оккупантов вытеснили из северных областей Украины. Сейчас бои идут на юге и востоке страны.

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