"Тираны понимают только силу". Зеленский считает, что в Кремле смотрят на мир с точки зрения "ленинградской подворотни"

"Я могу сказать, что нам нужно: нам нужны гарантии безопасности – и вы должны найти Украине место в общем пространстве безопасности. Либо достаточно экстренной помощи для победы Украины, либо отложенная война России с вами", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: на первый взгляд, дорога открыта, но когда подходишь – турникеты закрываются, пока не заплатишь.

"Украина еще недостаточно заплатила? Неужели наш вклад в защиту Европы и всей цивилизации все еще недостаточен?" – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что все страны Альянса – соседи Украины выступают за ее членство в НАТО.

"Нет, это не случайность. Это логика. Это знание жизни в нашем регионе", – заявил украинский лидер, призвав участников саммита переосмыслить значение и роль восточного фланга НАТО.

Говоря о принятии саммитом НАТО стратегии безопасности на 10 лет, Зеленский указал, что у Украины в условиях продолжающейся российской агрессии нет этих 10 лет.

"Пока демократические государства призывали российское руководство к разуму и морали, Россия накапливала мощь и ракеты. Вы, демократические лидеры, призвали ее уважать международное право, а тираны понимают только силу. Ничего, кроме силы!" – заявил он.

Зеленский напомнил о словах руководителей РФ, что правилам жизни их научили ленинградские подворотни. В этой парадигме, отметил он, любые попытки диалога и умиротворения воспринимаются лишь как слабость и страх – "вы либо выигрываете, либо проигрываете".

"Именно так сейчас видит мир российское государство. И вы не можете игнорировать это видение, вы не можете избежать его истинных целей", – заявил Зеленский.

"Я уверен, что результаты именно этого саммита и каким будет будущее НАТО – покажет через год следующий саммит. И мое обращение к вам на следующем саммите Альянса, в следующем году – при моем непосредственном участии, а не вот при таком включении – будет свидетельством нашей общей победы", – подытожил Зеленский.

Также в обращении к саммиту НАТО Зеденский призвал помочь Украине закончить войну с Россией победой на поле боя.