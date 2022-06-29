НАТО пригласил Финляндию и Швецию стать членами Альянса

Об этом говорится в заявлении лидеров стран НАТО по итогам заседания Североатлантического совета в Мадриде 29 июня, опубликованном на сайте Альянса.
"Мы вновь подтверждаем свою приверженность политике открытых дверей НАТО. Сегодня мы приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении", – подчеркивается в заявлении.
В Альянсе отметили важность того, чтобы при любом присоединении к НАТО были учтены "законные интересы" безопасности всех стран – членов Альянса.
"Мы приветствуем заключение трехстороннего меморандума между Турцией, Финляндией и Швецией по этому вопросу. Присоединение Финляндии и Швеции сделает их более защищенными, НАТО – сильнее, а евроатлантическую зону – более безопасной", – указывается в заявлении.
28 июня министры иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции (Мевлют Чавушоглу, Пекка Хаависто, Анн Линде) подписали меморандум о взаимопонимании между странами, подтверждающий поддержку Анкарой приглашения Финляндии и Швеции вступить в НАТО на саммите в Мадриде.
Финляндия и Швеция станут полноценными членами НАТО после того, как 30 стран – участниц Альянса ратифицируют соглашение, отмечал 28 июня на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, как 14 мая президент Финляндии Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, глава Кремля заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.
18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил 13 мая, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".
16 мая Эрдоган сказал, что Турция не одобрит заявку двух скандинавских стран, потому что они "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", коими в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана (РПК). По информации Bloomberg, Турция выдвигала несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Они, в частности, касаются запрета РПК.
Как отмечается на сайте Альянса, на встрече в Мадриде 28 июня лидеры трех стран (Нийнисте, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и Эрдоган) "согласовали трехсторонний меморандум для решения законных проблем безопасности Турции, проложив путь к членству Финляндии и Швеции в НАТО".
Сейчас саммит НАТО проходит в Мадриде, мероприятия запланированы с 28-го по 30 июня.