ГОРДОН
 
 
МИР

НАТО признал Россию прямой угрозой безопасности Альянса

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саммит НАТО проходит в Мадриде
Саммит НАТО проходит в Мадриде
Фото: ЕРА

Россия является прямой угрозой безопасности стран – членов НАТО. Об этом говорится в заявлении лидеров стран НАТО, которые принимают участие в саммите в Мадриде. Текст заявления опубликовали на сайте Альянса.

В заявлении отмечается, что лидеры стран НАТО встретились в Мадриде в период войны РФ против Украины. Это критический момент для безопасности Альянса, международного мира и стабильности, говорится в коммюнике. 

"Мы сохраняем единство и солидарность и вновь подтверждаем прочную трансатлантическую связь между нашими государствами. НАТО – оборонительный союз, не представляющий угрозы ни для какой страны. НАТО по-прежнему является основой нашей коллективной обороны и важнейшим форумом для консультаций и принятия решений по вопросам безопасности между государствами-членами. Наша приверженность Вашингтонскому договору, включая статью 5, является нерушимой. В этой радикально изменившейся обстановке в сфере безопасности нынешняя встреча в верхах знаменует собой веху в укреплении нашего Североатлантического союза и ускорении его адаптации", – заявили лидеры. 

Они осудили войну РФ против Украины и подчеркнули, что Россия несет полную ответственность за эту гуманитарную катастрофу, начавшуюся в результате ее полномасштабного вторжения. 

"Россия должна немедленно остановить эту войну и уйти из Украины. Беларусь должна прекратить свое соучастие в этой войне", – подчеркивается в заявлении саммита НАТО. 

Члены Альянса продолжат оказывать Украине помощь, говорится в сообщении. 

"Мы полностью солидарны с правительством и народом Украины в героической защите их страны. Мы вновь подтверждаем нашу неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Мы полностью поддерживаем неотъемлемое право Украины на самооборону и выбор механизмов обеспечения собственной безопасности", – заявили лидеры. 

Они также сообщили, что страны НАТО сталкиваются с различными угрозами и вызовами "по всем стратегическим направлениям". 

"Российская Федерация является наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Терроризм во всех его формах и проявлениях продолжает представлять прямую угрозу безопасности населения наших стран, а также международной стабильности и процветанию. Мы категорически отвергаем и осуждаем терроризм самым решительным образом. Проявляя целеустремленность, решительность и солидарность, страны – члены НАТО будут продолжать противодействовать российским угрозам и реагировать на ее враждебные действия и бороться с терроризмом в соответствии с международным правом", – добавили авторы заявления. 

Контекст:

Саммит НАТО проходит в Мадриде, мероприятия запланированы с 28-го по 30 июня. Это первый полноценный саммит Альянса с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Владимир Зеленский принял участие во встрече по видеосвязи. Он призвал помочь Украине закончить войну с Россией победой на поле боя.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе саммита анонсировал новый пакет помощи Украине.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, НАТО, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, Российская Федерация, саммит НАТО
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Свитолина примет участие в благотворительном теннисном турнире в Польше в поддержку Украины
Свитолина примет участие в благотворительном теннисном турнире в Польше в поддержку Украины
После победы в суде над экс-женой Херд Депп возвращается к съемкам в "Пиратах Карибского моря". СМИ назвали сумму гонорара
После победы в суде над экс-женой Херд Депп возвращается к съемкам в "Пиратах Карибского моря". СМИ назвали сумму гонорара
Вакарчук спел в Варшаве "Обійми" на польском языке и показал Путину средний палец. Видео
Вакарчук спел в Варшаве "Обійми" на польском языке и показал Путину средний палец. Видео
"В зале не было равнодушных, никто не смог сдержать слез". В Киеве состоялся моноспектакль с участием Могилевской "Я вдома". Фото, видео
"В зале не было равнодушных, никто не смог сдержать слез". В Киеве состоялся моноспектакль с участием Могилевской "Я вдома". Фото, видео
  Серга: Для меня Тодоренко больше нет. Таких людей надо лишать украинского паспорта
  Серга: Для меня Тодоренко больше нет. Таких людей надо лишать украинского паспорта G
Алеся БАЦМАН
"До слез". Наталка Карпа показала встречу двухлетней дочери с отцом – защитником Украины. Видео
"До слез". Наталка Карпа показала встречу двухлетней дочери с отцом – защитником Украины. Видео
"Вот это поворот!" Каминская показала растяжку
"Вот это поворот!" Каминская показала растяжку
"Картинка смешная". Арестович показал, как к нему относятся украинцы
"Картинка смешная". Арестович показал, как к нему относятся украинцы
"В полку продажных путинистов прибыло". В сети обсуждают Добронравова из "Сватов", который приехал "орков в госпитале проведать"
"В полку продажных путинистов прибыло". В сети обсуждают Добронравова из "Сватов", который приехал "орков в госпитале проведать"
"Неприятная болячка". Наташа Королева призналась, что уже долго болеет
"Неприятная болячка". Наташа Королева призналась, что уже долго болеет
Dantes: Желаю каждому дождаться и любить вопреки всем ужасам
Dantes: Желаю каждому дождаться и любить вопреки всем ужасам
Хименес-Браво: У восточного соседа День Конституции как день лопуха назначение одинаковое
Хименес-Браво: У восточного соседа День Конституции – как день лопуха – назначение одинаковое
Звезда сериала "Ничто не случается дважды" страдает от тяжелой болезни. Подробности рассказала ее коллега
Звезда сериала "Ничто не случается дважды" страдает от тяжелой болезни. Подробности рассказала ее коллега
Роднянский: Вся Россия превращается в страну прапорщиков
Роднянский: Вся Россия превращается в страну прапорщиков
"Это был сюрприз". В пригороде Киева появилась улица Николая Мозгового
"Это был сюрприз". В пригороде Киева появилась улица Николая Мозгового
"Писать хочу. Песков, не отвлекай!" Актер студии "Квартал 95" показал Путина, страдающего от недержания мочи
"Писать хочу. Песков, не отвлекай!" Актер студии "Квартал 95" показал Путина, страдающего от недержания мочи
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Моя душа открыта". 44-летняя Толкалина снялась без трусов (329055)
2
"Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди (89894)
3
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу (86601)
4
Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит (77691)
5
"Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой (76274)
6
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине (76224)
7
"Внимание, красотка", "Просто невероятно". 57-летняя Херли позировала на велосипеде в бикини (48976)
8
41-летний Виталий Ким: Как жена относится к тому, что я один из главных крашей страны? Скажем так: с опаской (42635)
 
 
 
 