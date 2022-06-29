НАТО признал Россию прямой угрозой безопасности Альянса

В заявлении отмечается, что лидеры стран НАТО встретились в Мадриде в период войны РФ против Украины. Это критический момент для безопасности Альянса, международного мира и стабильности, говорится в коммюнике.

"Мы сохраняем единство и солидарность и вновь подтверждаем прочную трансатлантическую связь между нашими государствами. НАТО – оборонительный союз, не представляющий угрозы ни для какой страны. НАТО по-прежнему является основой нашей коллективной обороны и важнейшим форумом для консультаций и принятия решений по вопросам безопасности между государствами-членами. Наша приверженность Вашингтонскому договору, включая статью 5, является нерушимой. В этой радикально изменившейся обстановке в сфере безопасности нынешняя встреча в верхах знаменует собой веху в укреплении нашего Североатлантического союза и ускорении его адаптации", – заявили лидеры.

Они осудили войну РФ против Украины и подчеркнули, что Россия несет полную ответственность за эту гуманитарную катастрофу, начавшуюся в результате ее полномасштабного вторжения.

"Россия должна немедленно остановить эту войну и уйти из Украины. Беларусь должна прекратить свое соучастие в этой войне", – подчеркивается в заявлении саммита НАТО.

Члены Альянса продолжат оказывать Украине помощь, говорится в сообщении.

"Мы полностью солидарны с правительством и народом Украины в героической защите их страны. Мы вновь подтверждаем нашу неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Мы полностью поддерживаем неотъемлемое право Украины на самооборону и выбор механизмов обеспечения собственной безопасности", – заявили лидеры.

Они также сообщили, что страны НАТО сталкиваются с различными угрозами и вызовами "по всем стратегическим направлениям".

"Российская Федерация является наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Терроризм во всех его формах и проявлениях продолжает представлять прямую угрозу безопасности населения наших стран, а также международной стабильности и процветанию. Мы категорически отвергаем и осуждаем терроризм самым решительным образом. Проявляя целеустремленность, решительность и солидарность, страны – члены НАТО будут продолжать противодействовать российским угрозам и реагировать на ее враждебные действия и бороться с терроризмом в соответствии с международным правом", – добавили авторы заявления.