Готовится ли НАТО к войне с РФ и как поддерживает Украину? Киевский форум по безопасности проведет дискуссию, посвященную саммиту НАТО

Разговор об ожидаемых решениях стран Североатлантического альянса и перспективе членства Украины в НАТО продолжит цикл онлайн-событий форума "Борьба за Украину".
В рамках дискуссии обсудят следующие вопросы:
- Готовится ли НАТО к прямому столкновению с Россией?
- Какие новые шаги предпримет Альянс для поддержки Украины?
- Что на практике означает подтверждение позиции, что двери Альянса открыты для Украины?
- Как на самом деле будет выглядеть интеграция Украины в Альянс?
- Какие изменения следует ожидать в новой Стратегической концепции НАТО?
Участники онлайн-встречи:
- заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ (видеообращение);
- председатель Мюнхенской конференции по безопасности, постоянный представитель Германии при ООН (2017–2020) Кристоф Гойсген;
- директор Центра Евразии Атлантического совета (США), посол США в Украине (2003–2006) Джон Хербст;
- замдиректора Центра Евразии Атлантического совета Мелинда Гаринг;
- старшая научная сотрудница аналитического центра Carnegie Europe, главред блога "Стратегическая Европа", известный автор по вопросам расширения ЕС и НАТО Джуди Демпси;
- премьер-министр Украины (2014–2016), глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк;
- директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.
ВИДЕО
Видео: Open Ukraine / YouTube
Трансляция дискуссии начнется в 20.00 на YouTube-канале организатора форума, фонда Яценюка Open Ukraine, на сайте форума, а также на страницах Арсения Яценюка и форума в Facebook.
Контекст:
Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году.
Военный цикл "Борьба за Украину" был инициирован форумом с первых недель полномасштабного вторжения России.