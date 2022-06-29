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Готовится ли НАТО к войне с РФ и как поддерживает Украину? Киевский форум по безопасности проведет дискуссию, посвященную саммиту НАТО

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Участники дискуссии поговорят о саммите НАТО
Участники дискуссии поговорят о саммите НАТО
Фото: depositphotos.com

29 июня в 20.00 Киевский форум по безопасности проведет онлайн-дискуссию, посвященную саммиту НАТО, который в эти дни проходит в Мадриде. Об этом сообщается на сайте форума.

Разговор об ожидаемых решениях стран Североатлантического альянса и перспективе членства Украины в НАТО продолжит цикл онлайн-событий форума "Борьба за Украину".

В рамках дискуссии обсудят следующие вопросы:

  • Готовится ли НАТО к прямому столкновению с Россией?
  • Какие новые шаги предпримет Альянс для поддержки Украины?
  • Что на практике означает подтверждение позиции, что двери Альянса открыты для Украины?
  • Как на самом деле будет выглядеть интеграция Украины в Альянс?
  • Какие изменения следует ожидать в новой Стратегической концепции НАТО?

Участники онлайн-встречи:

  • заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ (видеообращение);
  • председатель Мюнхенской конференции по безопасности, постоянный представитель Германии при ООН (2017–2020) Кристоф Гойсген;
  • директор Центра Евразии Атлантического совета (США), посол США в Украине (2003–2006) Джон Хербст;
  • замдиректора Центра Евразии Атлантического совета Мелинда Гаринг;
  • старшая научная сотрудница аналитического центра Carnegie Europe, главред блога "Стратегическая Европа", известный автор по вопросам расширения ЕС и НАТО Джуди Демпси;
  • премьер-министр Украины (2014–2016), глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк;
  • директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.
ВИДЕО
Видео: Open Ukraine / YouTube

Трансляция дискуссии начнется в 20.00 на YouTube-канале организатора форума, фонда Яценюка Open Ukraine, на сайте форума, а также на страницах Арсения Яценюка и форума в Facebook.

Контекст:

Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году.

Военный цикл "Борьба за Украину" был инициирован форумом с первых недель полномасштабного вторжения России.

Теги: Арсений Яценюк, НАТО, саммит, Киевский форум по безопасности
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