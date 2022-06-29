Готовится ли НАТО к войне с РФ и как поддерживает Украину? Киевский форум по безопасности проведет дискуссию, посвященную саммиту НАТО

Разговор об ожидаемых решениях стран Североатлантического альянса и перспективе членства Украины в НАТО продолжит цикл онлайн-событий форума "Борьба за Украину".

В рамках дискуссии обсудят следующие вопросы:

Готовится ли НАТО к прямому столкновению с Россией?

Какие новые шаги предпримет Альянс для поддержки Украины?

Что на практике означает подтверждение позиции, что двери Альянса открыты для Украины?

Как на самом деле будет выглядеть интеграция Украины в Альянс?

Какие изменения следует ожидать в новой Стратегической концепции НАТО?

Участники онлайн-встречи:

заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ (видеообращение);

председатель Мюнхенской конференции по безопасности, постоянный представитель Германии при ООН (2017–2020) Кристоф Гойсген;

директор Центра Евразии Атлантического совета (США), посол США в Украине (2003–2006) Джон Хербст;

замдиректора Центра Евразии Атлантического совета Мелинда Гаринг;

старшая научная сотрудница аналитического центра Carnegie Europe, главред блога "Стратегическая Европа", известный автор по вопросам расширения ЕС и НАТО Джуди Демпси;

Джуди Демпси; премьер-министр Украины (2014–2016), глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк;

директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.

ВИДЕО

Видео: Open Ukraine / YouTube

Трансляция дискуссии начнется в 20.00 на YouTube-канале организатора форума, фонда Яценюка Open Ukraine, на сайте форума, а также на страницах Арсения Яценюка и форума в Facebook.