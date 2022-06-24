Киевский форум по безопасности проведет дискуссию о восстановлении Украины, пострадавшей от агрессии России

Обсуждаться будут следующие вопросы:
- Готово ли международное сообщество к длительной и масштабной поддержке Украины в условиях войны на истощение, развернутой Россией против нас и мира?
- Как создать условия для прихода частных иностранных инвестиций во время войны?
- Какие задачи восстановления должны стать первоочередными?
- Как объединить военное положение и цели демократического развития Украины?
- Как нам выйти сильнее из нынешних потрясений?
Для разговора приглашены дипломаты, политики и известные в мире специалисты по делам демократической трансформации и экономического развития.
Участники дискуссии:
- президент и главный исполнительный директор Национального фонда в поддержку демократии (США) Дэймон Уилсон;
- президент по вопросам региональной политики и корпоративных отношений американской корпорации Bechtel (лидера строительного бизнеса в США), бывший исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США по Ближнему Востоку и посол в Ираке и Иордании Стюарт Джоунз;
- посол Франции в Украине Этьен де Понсен;
- министр финансов Украины (2014–2016), директор совета по финансовому управлению Пуэрто-Рико (2017–2022) Наталья Яресько;
- премьер-министр Украины (2014–2016), глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк;
- директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.
Трансляция дискуссии начнется в 20.00 на YouTube-канале организатора форума, фонда Яценюка Open Ukraine, на сайте форума, а также на страницах Арсения Яценюка и форума в Facebook.
ВИДЕО
Видео: Open Ukraine / YouTube
Контекст:
Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году.
Военный цикл "Борьба за Украину" был инициирован форумом с первых недель полномасштабного вторжения России.