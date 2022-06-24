ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Киевский форум по безопасности проведет дискуссию о восстановлении Украины, пострадавшей от агрессии России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Украине необходимо восстановление от последствий войны
Украине необходимо восстановление от последствий войны
Фото: ЕРА

24 июня в 20.00 на площадках Киевского форума по безопасности начнется трансляция онлайн-дискуссии в рамках военного цикла "Борьба за Украину". Разговор будет посвящен международной поддержке пострадавшей из-за войны Украины, сообщается на сайте форума.

Обсуждаться будут следующие вопросы:

  • Готово ли международное сообщество к длительной и масштабной поддержке Украины в условиях войны на истощение, развернутой Россией против нас и мира?
  • Как создать условия для прихода частных иностранных инвестиций во время войны?
  • Какие задачи восстановления должны стать первоочередными?
  • Как объединить военное положение и цели демократического развития Украины?
  • Как нам выйти сильнее из нынешних потрясений?

Для разговора приглашены дипломаты, политики и известные в мире специалисты по делам демократической трансформации и экономического развития.

Участники дискуссии:

  • президент и главный исполнительный директор Национального фонда в поддержку демократии (США) Дэймон Уилсон;
  • президент по вопросам региональной политики и корпоративных отношений американской корпорации Bechtel (лидера строительного бизнеса в США), бывший исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США по Ближнему Востоку и посол в Ираке и Иордании Стюарт Джоунз;
  • посол Франции в Украине Этьен де Понсен;
  • министр финансов Украины (2014–2016), директор совета по финансовому управлению Пуэрто-Рико (2017–2022) Наталья Яресько;
  • премьер-министр Украины (2014–2016), глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк;
  • директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.

Трансляция дискуссии начнется в 20.00 на YouTube-канале организатора форума, фонда Яценюка Open Ukraine, на сайте форума, а также на страницах Арсения Яценюка и форума в Facebook.

ВИДЕО
Видео: Open Ukraine / YouTube
Контекст:

Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году.

Военный цикл "Борьба за Украину" был инициирован форумом с первых недель полномасштабного вторжения России.

Теги: Россия, Арсений Яценюк, Украина, инвестиции, война, Дэймон Уилсон, Даниил Лубкивский, вторжение, Наталья Яресько, трансляция, российская агрессия, война России против Украины, ущерб, дипломаты, Этьен де Понсен, посол, Киевский форум по безопасности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Супруга киевского мэра Кличко высказалась о характере своего мужа и его работе
Супруга киевского мэра Кличко высказалась о характере своего мужа и его работе
  Monatik прокомментировал отношения с замалчивающей войну Седоковой
  Monatik прокомментировал отношения с замалчивающей войну Седоковой
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах
  Губерман о своем возрасте: 86 – это ох...ительно много, батенька
  Губерман о своем возрасте: 86 – это ох...ительно много, батенька G
Дмитрий ГОРДОН
  Служащий в теробороне Алиев о Зеленском: Вову я поддерживаю. Он реально человек со стальными яйцами
  Служащий в теробороне Алиев о Зеленском: Вову я поддерживаю. Он реально человек со стальными яйцами
Жена мэра Киева сообщила, что ее мать и старшая сестра переехали к ней в Германию
Жена мэра Киева сообщила, что ее мать и старшая сестра переехали к ней в Германию
  "Материально очень сложно". Позитив заявил, что из-за войны не смог оплачивать аренду квартиры
  "Материально очень сложно". Позитив заявил, что из-за войны не смог оплачивать аренду квартиры
  Губерман: Я реже стал употреблять матерные слова и чаще упоминаю Бога
  Губерман: Я реже стал употреблять матерные слова и чаще упоминаю Бога G
Дмитрий ГОРДОН
  "Нам отвратительна машина российской военной пропаганды, мы решили уехать из страны". Little Big выпустила антивоенную песню. Видео
  "Нам отвратительна машина российской военной пропаганды, мы решили уехать из страны". Little Big выпустила антивоенную песню. Видео
  "Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым
  "Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым
  Michelle Andrade рассказала, кто еще из известных артистов, кроме нее, ушел от Потапа и Горовой
  Michelle Andrade рассказала, кто еще из известных артистов, кроме нее, ушел от Потапа и Горовой
  "Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак
  "Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак
"Дети будут довольны". Рецепт сырков в шоколаде от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
"Дети будут довольны". Рецепт сырков в шоколаде от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
  "Кінцева". Рок-группа Detach в клипе на новую песню уничтожила Путина. Видео
  "Кінцева". Рок-группа Detach в клипе на новую песню уничтожила Путина. Видео
Дочь Пугачевой Орбакайте выехала из России
Дочь Пугачевой Орбакайте выехала из России
  Ким Кардашян прокомментировала скандал, связанный с повреждением знаменитого платья Мерилин Монро
  Ким Кардашян прокомментировала скандал, связанный с повреждением знаменитого платья Мерилин Монро
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я ухожу". Арестович показал, что "его доломало". Видео (748990)
2
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото (183699)
3
Муж Мейхер, российский бизнесмен Уржумцев: Мы 23 февраля много чего думали, потом поняли, что лучше не думать о будущем (116307)
4
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения (110686)
5
Невзоров высмеял посвященный ему клип Шнурова: Никогда не мочусь на могилы друзей (100764)
6
Кондратюк заявил о "трех очевидных проблемах" Арестовича (94456)
7
"Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым (77327)
8
"Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак (72241)
 
 
 
 