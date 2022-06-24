Киевский форум по безопасности проведет дискуссию о восстановлении Украины, пострадавшей от агрессии России

Обсуждаться будут следующие вопросы:

Готово ли международное сообщество к длительной и масштабной поддержке Украины в условиях войны на истощение, развернутой Россией против нас и мира?

Как создать условия для прихода частных иностранных инвестиций во время войны?

Какие задачи восстановления должны стать первоочередными?

Как объединить военное положение и цели демократического развития Украины?

Как нам выйти сильнее из нынешних потрясений?

Для разговора приглашены дипломаты, политики и известные в мире специалисты по делам демократической трансформации и экономического развития.

Участники дискуссии:

президент и главный исполнительный директор Национального фонда в поддержку демократии (США) Дэймон Уилсон;

президент по вопросам региональной политики и корпоративных отношений американской корпорации Bechtel (лидера строительного бизнеса в США), бывший исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США по Ближнему Востоку и посол в Ираке и Иордании Стюарт Джоунз;

посол Франции в Украине Этьен де Понсен;

министр финансов Украины (2014–2016), директор совета по финансовому управлению Пуэрто-Рико (2017–2022) Наталья Яресько;

премьер-министр Украины (2014–2016), глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк;

директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.

Трансляция дискуссии начнется в 20.00 на YouTube-канале организатора форума, фонда Яценюка Open Ukraine, на сайте форума, а также на страницах Арсения Яценюка и форума в Facebook.

ВИДЕО

Видео: Open Ukraine / YouTube