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ДТЭК передал ГСЧС дроны для разминирования в Черниговской области

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Подводным дроном управлять значительно сложнее, чем обычным, отметили в ДТЭК
Подводным дроном управлять значительно сложнее, чем обычным, отметили в ДТЭК
Фото: dtek.com

Компания ДТЭК передала Государственной службе по чрезвычайным ситуациям разведывательный и подводный дроны для разминирования территорий Черниговской области. Об этом говорится в сообщении компании.

"Эти дроны значительно упростят нашу работу. Они будут использоваться для обследования наземной части Черниговской области и подводных территорий. Они позволят снизить риск жизни личного состава, который проводит работы по разминированию", – сказал заместитель начальника части пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Черниговской области Артем Кузуб.

Благодаря подводному дрону специалисты ГСЧС смогут более эффективно искать мины, поскольку из-за сильной физической нагрузки водолазы не могут долго находиться под водой, отметили в пресс-службе ДТЭК. Также в компании подчеркнули, что подводным дроном управлять значительно сложнее, чем обычным, поэтому компания предоставит ГСЧС своих специалистов для того, чтобы они научили саперов пользоваться им.

"Подводный дрон полезен тем, что он сильно снижает риск для жизни водолазов, поскольку им необязательно спускаться под воду. Но он сложнее в использовании, чем обычный дрон. Мы давно используем подводные дроны для обследования гидротехнических сооружений ТЭС. Поэтому мы предоставим ГСЧС своих специалистов, которые научат их пользоваться им", – подчеркнул исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Фото: dtek.com
Фото: dtek.com

С начала полномасштабного вторжения России в Украину группа ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова направила в поддержку ВСУ, Сил территориальной обороны и на гуманитарную помощь почти 500 млн гривен.

Теги: ГСЧС, ДТЭК, Черниговская область, беспилотники, война России против Украины, разминирование, Дмитрий Сахарук
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