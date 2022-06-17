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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ сбили экспериментальный беспилотник РФ, которого нет на вооружении российской армии

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"Мерлин-ВР" был публично продемонстрирован только в сентябре прошлого года
"Мерлин-ВР" был публично продемонстрирован только в сентябре прошлого года
Фото: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

16 июня украинский блогер и волонтер Павел Кашчук сообщил, что ВСУ сбили российский беспилотник "Мерлин-ВР", позже это подтвердили и Воздушные силы ВСУ. Как отмечает "Армія Inform", этот беспилотник официально не был взят на вооружение российской армией.

Кашчук также прикрепил к посту снимки сбитого беспилотника.

https://www.facebook.com/pasha.k.kashchuk/posts/5293227860699727

"Армія Inform" уточняет, что этот экспериментальный беспилотник был публично продемонстрирован только в сентябре прошлого года и официально не принят на вооружение армии России.

Его разработкой занимались в смоленском "Научно-исследовательском институте современных телекоммуникационных технологий". Одной из особенностей БПЛА является гибридная силовая установка. По замыслу разработчиков, она должна была обеспечивать аппарату малую акустическую заметность.

Также разработчики беспилотника заявляли, что он может находиться в воздухе до 10 часов и подниматься на высоту до 5 км. Максимальная же полезная нагрузка 6,5 кг предполагает возможность установки достаточно мощного оптико-электронного модуля.

"Армія Inform" отмечает, что такой модуль, судя по фото, на сбитом экземпляре уцелел, следовательно, будет исследован в дальнейшем украинскими специалистами.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 24 февраля украинские военные подбили уже 593 российских беспилотника. Также ликвидировано более 33 тыс. российских военных.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, армия РФ, беспилотники, ВСУ, война России против Украины
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