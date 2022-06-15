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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нацгвардейцы получили от компании "Метинвест" партию бронежилетов и шлемов

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Очередная партия помощи насчитывает 100 шлемов и 100 бронежилетов
Очередная партия помощи насчитывает 100 шлемов и 100 бронежилетов
Фото: metinvest.medi

Военнослужащие Национальной гвардии Украины получили очередную партию новых бронежилетов и касок от компании "Метинвест", сообщили в пресс-службе компании.

“На своем примере могу сказать: плита и бронежилет спасают жизнь военнослужащим. Так что наш полк чрезвычайно благодарен компании "Метинвест" за это качественное снаряжение”, – сказал военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Очередная партия помощи насчитывает 100 шлемов и 100 бронежилетов. Плиты в бронежилетах произведены на предприятиях "Метвинвеста".

"Мы в очередной раз передаем защитную амуницию нашим военным и уверены, что она сохранит жизнь нашим военным на передовой. Верим в наши Вооруженные силы, продолжаем помогать и приближаем мир на нашей земле", – отметил директор по закупкам комбината "Запорожсталь" Евгений Авджи.

Контекст:

В конце мая "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского передала военной части НГУ 1000 единиц средств защиты, а ранее предоставила Сухопутным войскам ВСУ более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн. Кроме того, компания закупила и передала 1000 комплектов амуниции спецназа Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

Теги: Национальная гвардия, Метинвест, бронежилеты, военнослужащий
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