Нацгвардейцы получили от компании "Метинвест" партию бронежилетов и шлемов

“На своем примере могу сказать: плита и бронежилет спасают жизнь военнослужащим. Так что наш полк чрезвычайно благодарен компании "Метинвест" за это качественное снаряжение”, – сказал военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Очередная партия помощи насчитывает 100 шлемов и 100 бронежилетов. Плиты в бронежилетах произведены на предприятиях "Метвинвеста".

"Мы в очередной раз передаем защитную амуницию нашим военным и уверены, что она сохранит жизнь нашим военным на передовой. Верим в наши Вооруженные силы, продолжаем помогать и приближаем мир на нашей земле", – отметил директор по закупкам комбината "Запорожсталь" Евгений Авджи.