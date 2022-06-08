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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бойцы ВСУ и НГУ получили дроны и бронежилеты от компании "Метинвест"

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Защитники получили два дрона
Защитники получили два дрона
Фото: iz.com.ua

Подразделения Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины получили от компании "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского 500 бронежилетов и 150 касок, а также два дрона, пишет запорожское издание "Індустріалка".

"Дроны стоят дорого, разведка использует их очень бережно. Мы благодарны "Метинвесту" за этот подарок. Эти дроны сделают свое доброе дело в защите нашей страны. Ведь они помогут оперативнее выявлять противника и давать ему отпор, – рассказал военнослужащий 55-й артиллерийской бригады с позывным Сакура, который до войны работал учителем в Запорожье. – Ко Дню знаний в школы привозили интерактивные доски, акустические системы от "Метинвеста". Это была не одноразовая акция, а [проходившая] последние 10 лет. Теперь у нас другие подарки. Надеюсь, это будет также не разовой акцией и плодотворное сотрудничество будет продолжено".

Бойцы Национальной гвардии Украины получили бронежилеты, укомплектованные бронеплитами собственного производства "Метинвеста", и защитные каски.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Предприятия СКМ, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" с начала полномасштабной войны направили на помощь Украине – Вооруженным силам и гражданам – 2,4 млрд грн. Компания "Метинвест", согласно данным на начало мая, выделила 1,2 млрд грн – на эти деньги были закуплены бронежилеты, техника и каски для ВСУ и ТрО, оборудованы приюты и обеспечено питание для переселенцев из горячих точек Украины, а также закуплены продукты питания для незащищенных слоев населения.

Теги: Запорожье, война, Национальная гвардия, Метинвест, помощь, бронежилеты, беспилотники, ВСУ, война России против Украины
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