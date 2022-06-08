Бойцы ВСУ и НГУ получили дроны и бронежилеты от компании "Метинвест"

"Дроны стоят дорого, разведка использует их очень бережно. Мы благодарны "Метинвесту" за этот подарок. Эти дроны сделают свое доброе дело в защите нашей страны. Ведь они помогут оперативнее выявлять противника и давать ему отпор, – рассказал военнослужащий 55-й артиллерийской бригады с позывным Сакура, который до войны работал учителем в Запорожье. – Ко Дню знаний в школы привозили интерактивные доски, акустические системы от "Метинвеста". Это была не одноразовая акция, а [проходившая] последние 10 лет. Теперь у нас другие подарки. Надеюсь, это будет также не разовой акцией и плодотворное сотрудничество будет продолжено".

Бойцы Национальной гвардии Украины получили бронежилеты, укомплектованные бронеплитами собственного производства "Метинвеста", и защитные каски.

Война России против Украины. Главное (обновляется)