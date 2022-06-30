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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты уничтожили склад в Днепропетровской области, где хранилось 40 тонн зерна – ОВА

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Резниченко: Враг продолжает терроризировать города и села Криворожского района
Резниченко: Враг продолжает терроризировать города и села Криворожского района
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Facebook

Российские оккупанты уничтожили склад с зерном в Днепропетровской области. Об этом 30 июня в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"В Зеленодольске враг попал в сельхозпредприятие. Уничтожил склад, где было 40 тонн зерна. Взрыв вызвал пожар. Предварительно, люди не пострадали", – отметил глава ОВА.

Также оккупанты нанесли удар по центру села Великая Костромка, там зафиксированы разрушения зданий.

"Враг продолжает терроризировать города и села Криворожского района. Утром несколько раз из разного оружия обстрелял Зеленодольскую общину", – подчеркнул Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

В частности, 18 июня Резниченко сообщил о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе.

Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, погибли три человека.

В ночь на 23 июня оккупанты обстреляли Днепропетровскую область кассетными боеприпасами, ранения получили два человека.

28 июня оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру. Одна ракета попала в СТО. Под завалами нашли тела двух погибших. В областном управлении ГСЧС сообщили, что две ракеты ударили по промышленному и транспортному предприятиям, разрушена железнодорожная инфраструктура, повреждены несколько жилых домов.

Теги: Россия, Украина, пожар, Днепропетровская область, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, российские оккупанты
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