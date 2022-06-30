Российские оккупанты уничтожили склад в Днепропетровской области, где хранилось 40 тонн зерна – ОВА

"В Зеленодольске враг попал в сельхозпредприятие. Уничтожил склад, где было 40 тонн зерна. Взрыв вызвал пожар. Предварительно, люди не пострадали", – отметил глава ОВА.

Также оккупанты нанесли удар по центру села Великая Костромка, там зафиксированы разрушения зданий.

"Враг продолжает терроризировать города и села Криворожского района. Утром несколько раз из разного оружия обстрелял Зеленодольскую общину", – подчеркнул Резниченко.

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