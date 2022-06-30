Российские оккупанты уничтожили склад в Днепропетровской области, где хранилось 40 тонн зерна – ОВА

"В Зеленодольске враг попал в сельхозпредприятие. Уничтожил склад, где было 40 тонн зерна. Взрыв вызвал пожар. Предварительно, люди не пострадали", – отметил глава ОВА.
Также оккупанты нанесли удар по центру села Великая Костромка, там зафиксированы разрушения зданий.
"Враг продолжает терроризировать города и села Криворожского района. Утром несколько раз из разного оружия обстрелял Зеленодольскую общину", – подчеркнул Резниченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
В частности, 18 июня Резниченко сообщил о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе.
Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, погибли три человека.
В ночь на 23 июня оккупанты обстреляли Днепропетровскую область кассетными боеприпасами, ранения получили два человека.
28 июня оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру. Одна ракета попала в СТО. Под завалами нашли тела двух погибших. В областном управлении ГСЧС сообщили, что две ракеты ударили по промышленному и транспортному предприятиям, разрушена железнодорожная инфраструктура, повреждены несколько жилых домов.