Оккупанты вечером 28 июня ударили ракетами по Харькову, возник пожар

По данным медиа, после второго прилета в южной части города вспыхнул пожар.
Прилеты подтвердила волонтер, советник главы областного совета Наталья Попова. По ее данным, в результате удара была ранена мирная местная жительница.
Всего за вчерашний день в результате обстрелов Харьковской области погибло два человека, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
Также оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова, где попали в предприятие и жилой дом, пять человек оказались в больнице.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что из-за обстрелов в Харькове случилось пять пожаров – четыре в Индустриальном районе и один в Слободском. Также зафиксировано два пожара в области из-за обстрелов – в Изюмском и Чугуевском районах.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
В начале мае Синегубов говорил, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но в конце мая интенсивные обстрелы города возобновились.
По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе с начала полномасштабного вторжения России погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пятеро, 31 человек получил ранения.
По данным местных властей, с начала войны в Харькове было разрушено 3,5 тыс. домов, из них 500 многоэтажных, они не подлежат восстановлению.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.