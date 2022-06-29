ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вечером 28 июня ударили ракетами по Харькову, возник пожар

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и область
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и область
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Поздно вечером 28 июня в Харькове прозвучало два взрыва из-за ракетных ударов. Об этом сообщило "Общественное Харьков" в Telegram.

По данным медиа, после второго прилета в южной части города вспыхнул пожар.

Прилеты подтвердила волонтер, советник главы областного совета Наталья Попова. По ее данным, в результате удара была ранена мирная местная жительница.

https://www.facebook.com/popova.natali/posts/5225477767534833

Всего за вчерашний день в результате обстрелов Харьковской области погибло два человека, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Также оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова, где попали в предприятие и жилой дом, пять человек оказались в больнице.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что из-за обстрелов в Харькове случилось пять пожаров – четыре в Индустриальном районе  и один в Слободском. Также зафиксировано два пожара в области из-за обстрелов – в Изюмском и Чугуевском районах.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/pfbid02qoUgbALevmEzGj9mb4sHb3nCsx8Go5n6qY6Tt84pApxK6z7Te8BaSV9Gt5EipN3Vl

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

В начале мае Синегубов говорил, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но в конце мая интенсивные обстрелы города возобновились.

По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе с начала полномасштабного вторжения России погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пятеро, 31 человек получил ранения

По данным местных властей, с начала войны в Харькове было разрушено 3,5 тыс. домов, из них 500 многоэтажных, они не подлежат восстановлению

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Харьков, пожар, война, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Билык: Есть ли у меня жалость к Ани Лорак? Конечно, нет
  Билык: Есть ли у меня жалость к Ани Лорак? Конечно, нет
  Серга: Детей хочется. Особенно остро это ощущалось в первые недели войны. Я прямо думал: "Может, с кем-то договориться?"
  Серга: Детей хочется. Особенно остро это ощущалось в первые недели войны. Я прямо думал: "Может, с кем-то договориться?" G
Алеся БАЦМАН
Панин: Навального посадили, Немцова убили. Кто это сделал? Здравствуйте, Владимир Путин. Я не боюсь говорить эту правду вам в лицо
Панин: Навального посадили, Немцова убили. Кто это сделал? Здравствуйте, Владимир Путин. Я не боюсь говорить эту правду вам в лицо
  "Криком битви зірветься сон – ми переможемо тільки разом!" Серга во время интервью Бацман презентовал свою первую украинскую песню. Видео
  "Криком битви зірветься сон – ми переможемо тільки разом!" Серга во время интервью Бацман презентовал свою первую украинскую песню. Видео G
Алеся БАЦМАН
Зеленская заявила, что украинские военные службу в армии воспринимают как честь, а не наказание, как "было и остается в России"
Зеленская заявила, что украинские военные службу в армии воспринимают как честь, а не наказание, как "было и остается в России"
  41-летний Виталий Ким: Как жена относится к тому, что я один из главных крашей страны? Скажем так: с опаской
  41-летний Виталий Ким: Как жена относится к тому, что я один из главных крашей страны? Скажем так: с опаской
  Билык о Дикусаре: Дима не выходит на связь, он именно в части, где идут военные действия
  Билык о Дикусаре: Дима не выходит на связь, он именно в части, где идут военные действия
"Я маю мрiю жити в країнi, в якiй щаслива кожна дитина". Сыновья Monatik в День Конституции прочитали куплет из песни отца. Видео
"Я маю мрiю жити в країнi, в якiй щаслива кожна дитина". Сыновья Monatik в День Конституции прочитали куплет из песни отца. Видео
  Могилевская о новом бойфренде: Он очень долгое время жил в Америке, старше меня и очень красивый
  Могилевская о новом бойфренде: Он очень долгое время жил в Америке, старше меня и очень красивый
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине
  Ребрик после фразы Демина о поребрике заставила его извиниться в прямом эфире. Видео
  Ребрик после фразы Демина о поребрике заставила его извиниться в прямом эфире. Видео
"Шон, спасибо за поддержку наших людей". Пенн встретился с Зеленским
"Шон, спасибо за поддержку наших людей". Пенн встретился с Зеленским
  Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит
  Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу
  Виталий Ким назвал свои две плохие привычки
  Виталий Ким назвал свои две плохие привычки
"Россию ждет позорный нокаут вместе с мерзавцами и молчаливыми "протестующими". Лебединский заявил, что получил американское гражданство
"Россию ждет позорный нокаут вместе с мерзавцами и молчаливыми "протестующими". Лебединский заявил, что получил американское гражданство
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео (348100)
2
"Моя душа открыта". 44-летняя Толкалина снялась без трусов (301262)
3
"Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди (88194)
4
"Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой (75425)
5
"Быть в состоянии сделать это в 96 лет – замечательно". Елизавета II вопреки советам врачей проехалась верхом на лошади – СМИ (53780)
6
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу (53567)
7
Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит (53521)
8
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине (51920)
 
 
 
 