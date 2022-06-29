Оккупанты вечером 28 июня ударили ракетами по Харькову, возник пожар

По данным медиа, после второго прилета в южной части города вспыхнул пожар.

Прилеты подтвердила волонтер, советник главы областного совета Наталья Попова. По ее данным, в результате удара была ранена мирная местная жительница.

Всего за вчерашний день в результате обстрелов Харьковской области погибло два человека, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Также оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова, где попали в предприятие и жилой дом, пять человек оказались в больнице.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что из-за обстрелов в Харькове случилось пять пожаров – четыре в Индустриальном районе и один в Слободском. Также зафиксировано два пожара в области из-за обстрелов – в Изюмском и Чугуевском районах.