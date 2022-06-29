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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты уничтожили Северодонецкую ТЭЦ – "Энергоатом"

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Северодонецкая ТЭЦ одна из крупнейших в Украине теплоэлектроцентралей
Северодонецкая ТЭЦ – одна из крупнейших в Украине теплоэлектроцентралей
Фото: privatization.gov.ua

Российские оккупанты практически полностью разрушили Северодонецкую ТЭЦ в Луганской области. Об этом сообщает "Энергоатом" в Telegram.

"В результате боевых действий в Луганской области практически полностью разрушена Северодонецкая ТЭЦ", – говорится в сообщении.

Северодонецкая ТЭЦ – одна из крупнейших в Украине теплоэлектроцентралей. Она была предназначена для тепло- и электроснабжения Северодонецка и гиганта химической промышленности Украины – завода "Азот".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.

В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

20 июня глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе. 25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

Сейчас бои ведутся в районе Лисичанска, расположенного рядом с Северодонецком.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Луганская область, война, Северодонецк, ТЭЦ, война России против Украины, российские оккупанты
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