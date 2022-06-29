В Днепре спасатели нашли тела двух человек, погибших после ракетного обстрела СТО

"К утру пришли плохие новости. Под завалами здания автотранспортного предприятия, которое уничтожила вражеская ракета, спасатели обнаружили двоих погибших – мужчину и женщину. Эти люди оказались в эпицентре взрыва. Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где работали мирные люди", – написал Резниченко.
По его словам, на месте "прилета" специалисты обнаружили обломки ракеты "Калибр".
"Накануне враг направил в нашу область шесть таких ракет, четыре из них наши военные сбили", – уточнил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
В частности, 18 июня глава областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе.
Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, погибли три человека.
В ночь на 23 июня оккупанты обстреляли Днепропетровскую область кассетными боеприпасами, ранения получили два человека.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на вечер 28 июня Россия запустила по территории Украины 2811 ракет.