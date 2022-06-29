В Днепре спасатели нашли тела двух человек, погибших после ракетного обстрела СТО

"К утру пришли плохие новости. Под завалами здания автотранспортного предприятия, которое уничтожила вражеская ракета, спасатели обнаружили двоих погибших – мужчину и женщину. Эти люди оказались в эпицентре взрыва. Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где работали мирные люди", – написал Резниченко.

По его словам, на месте "прилета" специалисты обнаружили обломки ракеты "Калибр".

"Накануне враг направил в нашу область шесть таких ракет, четыре из них наши военные сбили", – уточнил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)