ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Днепре спасатели нашли тела двух человек, погибших после ракетного обстрела СТО

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На месте "прилета" специалисты обнаружили обломки ракеты "Калибр"
На месте "прилета" специалисты обнаружили обломки ракеты "Калибр"
Фото: ДСНС України / Telegram

В Днепре спасатели нашли тела двух человек, погибших после ракетного обстрела станции технического обслуживания. Об этом 29 июня в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"К утру пришли плохие новости. Под завалами здания автотранспортного предприятия, которое уничтожила вражеская ракета, спасатели обнаружили двоих погибших – мужчину и женщину. Эти люди оказались в эпицентре взрыва. Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где работали мирные люди", – написал Резниченко.

По его словам, на месте "прилета" специалисты обнаружили обломки ракеты "Калибр".

"Накануне враг направил в нашу область шесть таких ракет, четыре из них наши военные сбили", – уточнил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

В частности, 18 июня глава областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе.

Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, погибли три человека.

В ночь на 23 июня оккупанты обстреляли Днепропетровскую область кассетными боеприпасами, ранения получили два человека.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на вечер 28 июня Россия запустила по территории Украины 2811 ракет.

Теги: Россия, Украина, Днепр, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Хименес-Браво: У восточного соседа День Конституции как день лопуха назначение одинаковое
Хименес-Браво: У восточного соседа День Конституции – как день лопуха – назначение одинаковое
Звезда сериала "Ничто не случается дважды" страдает от тяжелой болезни. Подробности рассказала ее коллега
Звезда сериала "Ничто не случается дважды" страдает от тяжелой болезни. Подробности рассказала ее коллега
Роднянский: Вся Россия превращается в страну прапорщиков
Роднянский: Вся Россия превращается в страну прапорщиков
"Это был сюрприз". В пригороде Киева появилась улица Николая Мозгового
"Это был сюрприз". В пригороде Киева появилась улица Николая Мозгового
"Писать хочу. Песков, не отвлекай!" Актер студии "Квартал 95" показал Путина, страдающего от недержания мочи
"Писать хочу. Песков, не отвлекай!" Актер студии "Квартал 95" показал Путина, страдающего от недержания мочи
  Билык: Есть ли у меня жалость к Ани Лорак? Конечно, нет
  Билык: Есть ли у меня жалость к Ани Лорак? Конечно, нет
  Серга: Детей хочется. Особенно остро это ощущалось в первые недели войны. Я прямо думал: "Может, с кем-то договориться?"
  Серга: Детей хочется. Особенно остро это ощущалось в первые недели войны. Я прямо думал: "Может, с кем-то договориться?" G
Алеся БАЦМАН
Панин: Навального посадили, Немцова убили. Кто это сделал? Здравствуйте, Владимир Путин. Я не боюсь говорить эту правду вам в лицо
Панин: Навального посадили, Немцова убили. Кто это сделал? Здравствуйте, Владимир Путин. Я не боюсь говорить эту правду вам в лицо
  "Криком битви зірветься сон – ми переможемо тільки разом!" Серга во время интервью Бацман презентовал свою первую украинскую песню. Видео
  "Криком битви зірветься сон – ми переможемо тільки разом!" Серга во время интервью Бацман презентовал свою первую украинскую песню. Видео G
Алеся БАЦМАН
Зеленская заявила, что украинские военные службу в армии воспринимают как честь, а не наказание, как "было и остается в России"
Зеленская заявила, что украинские военные службу в армии воспринимают как честь, а не наказание, как "было и остается в России"
  41-летний Виталий Ким: Как жена относится к тому, что я один из главных крашей страны? Скажем так: с опаской
  41-летний Виталий Ким: Как жена относится к тому, что я один из главных крашей страны? Скажем так: с опаской
  Билык о Дикусаре: Дима не выходит на связь, он именно в части, где идут военные действия
  Билык о Дикусаре: Дима не выходит на связь, он именно в части, где идут военные действия
"Я маю мрiю жити в країнi, в якiй щаслива кожна дитина". Сыновья Monatik в День Конституции прочитали куплет из песни отца. Видео
"Я маю мрiю жити в країнi, в якiй щаслива кожна дитина". Сыновья Monatik в День Конституции прочитали куплет из песни отца. Видео
  Могилевская о новом бойфренде: Он очень долгое время жил в Америке, старше меня и очень красивый
  Могилевская о новом бойфренде: Он очень долгое время жил в Америке, старше меня и очень красивый
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине
  Ребрик после фразы Демина о поребрике заставила его извиниться в прямом эфире. Видео
  Ребрик после фразы Демина о поребрике заставила его извиниться в прямом эфире. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Моя душа открыта". 44-летняя Толкалина снялась без трусов (316055)
2
"Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди (88861)
3
"Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой (75736)
4
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу (66733)
5
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине (62440)
6
Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит (62112)
7
"Быть в состоянии сделать это в 96 лет – замечательно". Елизавета II вопреки советам врачей проехалась верхом на лошади – СМИ (53873)
8
"Внимание, красотка", "Просто невероятно". 57-летняя Херли позировала на велосипеде в бикини (46268)
 
 
 
 