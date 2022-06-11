СБУ заявила, что обезвредила агентуру, которая планировала корректировать ракетные обстрелы Днепра

"В Днепре задержан российский агент, который собирал информацию о расположении объектов мобильной связи. Эти разведданные он передавал оккупантам в виде видеоматериалов с привязкой к местности и подробным описанием построек и прилегающей территории", – говорится в сообщении.

Также мужчина снимал перемещение украинских военных.

"Установлено, что его "связным" в России был один из прокремлевских блогеров, у которого более 300 тыс. подписчиков. Агент обращался к нему за содействием в назначении на должность в оккупационной администрации в случае захвата региона", – проинформировали в СБУ.

Во время обыска у мужчины нашли компьютерную технику и средства связи, которые он, по данным следствия, использовал для коммуникации с представителем спецслужб России.

Задержанному сообщили о подозрении, он арестован.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube