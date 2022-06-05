В бою с российскими оккупантами получил ранение Маси Найем

"Mаси Найем – тяжелораненый, везут в больницу. Держись, друг, мы молимся за тебя", – написал он.

Бизнесмен Андрей Ставницев, которого ТСН называет другом Найема, уточнил в Fаcebook, что ранение – в голову, его везут в Днепр. По сведениям Ставницера, Найемом будут заниматься медики областной клинической больницы имени Мечникова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

17 апреля Маси Найем сообщал, что "опять в рядах ВСУ". Он также является ветераном АТО на Донбассе.

Найем – основатель юридической компании "Миллер", сам адвокат защищал, в частности, активиста Сергея Стерненко, пострадавших в ДТП в Харькове с участием автомобиля Infiniti, участвовал в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.