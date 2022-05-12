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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Обязали привезти тела погибших женщин и детей". В РФ запустили фейк, что СБУ собирается имитировать авианалет российской авиации на Днепр

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Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепр с начала полномасштабного вторжения в Украину
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепр с начала полномасштабного вторжения в Украину
Фото: depositphotos.com

Российская пропаганда начала активно распространять дезинформацию о якобы готовящейся "провокации украинских спецслужб" в Днепре. Об этом 12 мая в Telegram сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"На этот раз враг вбросил в информационное поле чушь о том, что в Днепре "СБУ обязала главврачей областных медучреждений вывезти в больницу имени Мечникова тела женщин и детей, умерших от несчастных случаев и болезней". Мол, их планируется доставить на один из социальных объектов города, где будет... имитирован авианалет российской авиации", – отметили в Госспецсвязи.

В ведомстве заявили, что "цинизм вражеской пропаганды просто зашкаливает", поэтому нет смысла ее всерьез комментировать.

"Ведь причина таких заявлений очевидна – Россия пытается снять с себя ответственность за военные преступления. И делает это заранее, часто таким образом анонсируя свои "операции". Однако весь мир понимает: именно российские военные регулярно обстреливают мирные украинские города, убивают гражданских, насилуют женщин на оккупированных территориях, вывозят детей в "фильтрационные лагеря", пытают мужчин. И это, к сожалению, не "имитация", а реальность, с которой мы боремся каждый день. И наказание за такие преступления будет таким же реальным и максимально действенным", – подчеркнули в Госспецсвязи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепр и Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.

В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.

16 апреля глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики. 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.

11 мая российская армия трижды обстреляли Зеленодольскую общину из "Градов".

Утром 12 мая оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину из РСЗО "Ураган", в результате чего погиб один человек.

Теги: Россия, СБУ, Украина, авиация, Днепр, российская пропаганда, спецслужбы, Госспецсвязи, война России против Украины, фейк, российские оккупанты
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