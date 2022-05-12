"Обязали привезти тела погибших женщин и детей". В РФ запустили фейк, что СБУ собирается имитировать авианалет российской авиации на Днепр

"На этот раз враг вбросил в информационное поле чушь о том, что в Днепре "СБУ обязала главврачей областных медучреждений вывезти в больницу имени Мечникова тела женщин и детей, умерших от несчастных случаев и болезней". Мол, их планируется доставить на один из социальных объектов города, где будет... имитирован авианалет российской авиации", – отметили в Госспецсвязи.

В ведомстве заявили, что "цинизм вражеской пропаганды просто зашкаливает", поэтому нет смысла ее всерьез комментировать.

"Ведь причина таких заявлений очевидна – Россия пытается снять с себя ответственность за военные преступления. И делает это заранее, часто таким образом анонсируя свои "операции". Однако весь мир понимает: именно российские военные регулярно обстреливают мирные украинские города, убивают гражданских, насилуют женщин на оккупированных территориях, вывозят детей в "фильтрационные лагеря", пытают мужчин. И это, к сожалению, не "имитация", а реальность, с которой мы боремся каждый день. И наказание за такие преступления будет таким же реальным и максимально действенным", – подчеркнули в Госспецсвязи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)