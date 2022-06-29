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В Одессе и области с 30 июня запрещены фейерверки и транспорт без глушителей

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Фейерверки в Одессе запретили до отмены военного положения или выдачи отдельного распоряжения
Фейерверки в Одессе запретили до отмены военного положения или выдачи отдельного распоряжения
Фото: depositphotos.com

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко запретил продажу и использование фейерверков на территории Одесской области с 30 июня и до отмены военного положения в Украине. Об этом он сообщил в Telegram.

"Моим распоряжением с 30 июня 2022 года запрещаются на территории Одессы и Одесской области использование и продажа пиротехнических средств, в том числе фейерверков, салютов и петард, независимо от класса", – написал Марченко.

Также он запретил движение транспортных средств, использующих систему выпуска отработанных газов без шумопоглотителя или систему прямоток, "которые продуцируют чрезмерный уровень шума".

"Этим же распоряжением запрещено использование транспортных средств, используемых в несанкционированных авто/мото-соревнованиях, водители которых осуществляют опасное управление", – добавил он.

По словам Марченко, этот запрет будет действовать до отмены военного положения или выдачи отдельного распоряжения.

Аналогичное поручение 17 июня издало военное руководство Киева – в КГВА попросили полицию усилить контроль за соблюдением режима тишины в отношении салютов, фейерверков, громкой трансляции музыки.

Контекст:

После того как в 2014 году российские войска вторглись на Донбасс, в ряде регионов Украины, в частности в КиевеЛьвовеДнепре, ввели запреты на фейерверки.

В январе 2020 года пресс-служба Министерства внутренних дел Украины сообщила, что полиция не реагирует на нарушение запрета использовать пиротехнику, поскольку соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушениях относительно ответственности за запуск салютов не вносились. 

В декабре 2021 года – январе 2020-го на сайте президента появились три петиции, в которых предлагается запретить ввоз, продажу и использование в Украине пиротехнических изделий. 

Президент Владимир Зеленский 6 июня 2022 года поручил Кабинету Министров урегулировать использование петард и фейерверков на время военного положения. В тот же день на сайте Рады появился законопроект №7438, предлагающий разрешать использовать пиротехнику только для нужд ВСУ, Национальной полиции и аварийно-спасательных служб.

Теги: транспорт, Одесса, автомобили, запрет, Одесская область, пиротехника, фейерверк, мотоцикл, Максим Марченко
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