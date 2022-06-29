В Одессе и области с 30 июня запрещены фейерверки и транспорт без глушителей

Фейерверки в Одессе запретили до отмены военного положения или выдачи отдельного распоряжения Фото: depositphotos.com

"Моим распоряжением с 30 июня 2022 года запрещаются на территории Одессы и Одесской области использование и продажа пиротехнических средств, в том числе фейерверков, салютов и петард, независимо от класса", – написал Марченко.

Также он запретил движение транспортных средств, использующих систему выпуска отработанных газов без шумопоглотителя или систему прямоток, "которые продуцируют чрезмерный уровень шума".