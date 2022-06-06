Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос запрета петард и фейерверков во время войны

В петиции отмечается, что фейерверки часто используют рядом с другими людьми, жилыми помещениями. При этом регулярно получают тяжелые травмы сами "пиротехники", получают стрессы фронтовики, страдают старики и маленькие дети, убегают от хозяев и подвергаются опасности домашние животные.

Авторы петиции предлагают законодательно запретить ввоз, продажу и использование любых пиротехнических средств и установить крупные штрафы за невыполнение этих требований. Петиция была зарегистрирована еще 28 декабря, речь в ней идет о постоянном запрете без каких-либо временных ограничений. Петиция набрала 25 тыс. голосов, и президент должен был на нее ответить.

Зеленский выразил согласие с автором петиции, но в его ответе речь идет о военном положении.

Зеленский подчеркнул, что во время войны "каждый выстрел, каждый взрыв даже на территориях, где нет боевых действий, создает тяжелый стресс и дискомфорт для каждого гражданина, его домашних любимцев и природы, а отчасти создает угрозы их жизни и здоровью".

"Поддерживаю обеспокоенность по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту и считаю, что их потребление во время военного положения должно быть четко урегулировано на законодательном уровне, поскольку в настоящее время производство, хранение, перевозка, торговля пиротехническими изделиями не подлежат лицензированию, а их продажа и использование действующим законодательством не определены", – написал президент.

Он добавил, что решение таких вопросов относится к сфере деятельности Нацполиции, деятельность которой через министра внутренних дел координирует Кабмин.

Электронная петиция уже направлена в Кабинет Министров.

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