Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос запрета петард и фейерверков во время войны

В петиции отмечается, что фейерверки часто используют рядом с другими людьми, жилыми помещениями. При этом регулярно получают тяжелые травмы сами "пиротехники", получают стрессы фронтовики, страдают старики и маленькие дети, убегают от хозяев и подвергаются опасности домашние животные.
Авторы петиции предлагают законодательно запретить ввоз, продажу и использование любых пиротехнических средств и установить крупные штрафы за невыполнение этих требований. Петиция была зарегистрирована еще 28 декабря, речь в ней идет о постоянном запрете без каких-либо временных ограничений. Петиция набрала 25 тыс. голосов, и президент должен был на нее ответить.
Зеленский выразил согласие с автором петиции, но в его ответе речь идет о военном положении.
Зеленский подчеркнул, что во время войны "каждый выстрел, каждый взрыв даже на территориях, где нет боевых действий, создает тяжелый стресс и дискомфорт для каждого гражданина, его домашних любимцев и природы, а отчасти создает угрозы их жизни и здоровью".
"Поддерживаю обеспокоенность по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту и считаю, что их потребление во время военного положения должно быть четко урегулировано на законодательном уровне, поскольку в настоящее время производство, хранение, перевозка, торговля пиротехническими изделиями не подлежат лицензированию, а их продажа и использование действующим законодательством не определены", – написал президент.
Он добавил, что решение таких вопросов относится к сфере деятельности Нацполиции, деятельность которой через министра внутренних дел координирует Кабмин.
Электронная петиция уже направлена в Кабинет Министров.
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В сентябре 2014 года Киевсовет ввел запрет на фейерверки, в декабре продлил его. Запрет должен был действовать до конца антитеррористической операции. В мае 2018 года было принято новое решение о запрете фейерверков, так как с 2017 года вместо АТО на востоке Украины проводится операция Объединенных сил.
В январе 2020 года пресс-служба Министерства внутренних дел Украины сообщила, что полиция не реагирует на нарушение запрета использовать пиротехнику фейерверков, поскольку соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушениях относительно ответственности за запуск салютов не вносились.
На сайте петиций президенту Украины обращения о запрете использования пиротехнических изделий появлялись и раньше, однако не были поддержаны в связи с недостаточным количеством подписей под ними.