В Украине каждый год ожоги получают 12 тыс. детей, больше всего – на зимние праздники – Ляшко

По словам Ляшко, ожоги занимают первое место среди всех травм у детей Фото: Виктор Ляшко / Facebook

По его словам, чаще всего дети получают ожоги во время зимних праздников.

"Сейчас врачи просят всех быть очень внимательными и осторожными, ведь в зимние праздники к ним больше всего попадает именно деток с разными ожогами, начиная от малышей и заканчивая подростками, из-за опасных игрушек с пиротехникой", – пояснил министр.

Он подчеркнул, что ожоги занимают первое место среди всех травм у детей. При этом около 90% из них происходят на кухне у детей до пяти лет.

"Иногда врачам очень трудно спасти жизнь обожженных детей, получивших более 50% ожогов кожного покрова тела. А причиной этой трагедии являются неосторожность и безответственность родителей", – отметил Ляшко.

Он призвал не оставлять детей наедине с горячими жидкостями, а также не разрешать им самостоятельно пользоваться пиротехническими изделиями.